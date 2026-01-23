Про це глава держави заявив під час виступу на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві у п'ятницю, 23 січня, передає Інтерфакс-Україна.

Дивіться також "Шахеди" по Україні хочуть запускати безперервно: чи реалістичний план Росії та як йому завадити

Що відомо про домовленість України та США про ракети для ППО?

За словами Зеленського, розмова з Трампом тривала близько години. Президент України зазначив, що отримав підтвердження щодо передачі Україні певної кількості ракет PAC-3, не розкриваючи точних цифр.

Президент також наголосив, що під час переговорів із Трампом обговорювалися як глобальні питання, так і конкретні рішення для України.

Якщо я зустрічаюсь із кимось, я маю щось привезти в Україну. Під час війни може бути тільки такий підхід,

– підкреслив Зеленський.

Раніше президент заявляв, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Україна також домовилася про новий пакет допомоги для посилення протиповітряної оборони.

Що відомо про військову допомогу від інших країн?