Про це глава держави заявив під час виступу на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві у п'ятницю, 23 січня, передає Інтерфакс-Україна.
Що відомо про домовленість України та США про ракети для ППО?
За словами Зеленського, розмова з Трампом тривала близько години. Президент України зазначив, що отримав підтвердження щодо передачі Україні певної кількості ракет PAC-3, не розкриваючи точних цифр.
Президент також наголосив, що під час переговорів із Трампом обговорювалися як глобальні питання, так і конкретні рішення для України.
Якщо я зустрічаюсь із кимось, я маю щось привезти в Україну. Під час війни може бути тільки такий підхід,
– підкреслив Зеленський.
Раніше президент заявляв, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Україна також домовилася про новий пакет допомоги для посилення протиповітряної оборони.
Що відомо про військову допомогу від інших країн?
Фінляндія надає Україні нову допомогу – 31-й пакет оборонної допомоги вартістю близько 98 мільйонів євро. Загальна вартість оборонних матеріалів, наданих Фінляндією Україні, становить 3,1 мільярда євро.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про отримання Україною значного пакета ракет для систем протиповітряної оборони. Він зазначив, що за час повномасштабної війни країна отримала різні комплекси ППО, однак для їх ефективної роботи необхідні постійні постачання боєприпасів.
Велика Британія оголосила про програму постачання Україні балістичних ракет дальністю 500 кілометрів із бойовою частиною 200 кілограмів. Цілями цих ракет можуть бути центри прийняття рішень, такі як Кремль, а передсерійні випробування можуть початися вже скоро.