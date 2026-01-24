Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, если и будет создана объединенная армия, то сразу возникнет вопрос, кто ею будет управлять, какая страна будет отдавать приказы. Он предположил, что Франция и Германия могут проявить инициативу по этому, однако есть и другой компромиссный вариант.
Смотрите также Ультраправый популист и друг Орбана может возглавить Португалию: как это грозит украинцам и Европе
Почему Европе будет сложно создать объединенную армию?
Тарас Загородний отметил, что Владимир Зеленский предлагает, чтобы объединенной европейской армией руководила Украина.
Это может быть правильно, ведь до 70% военного потенциала Европейского Союза – это украинцы. Если еще добавить ракетную программу, которая активно у нас развивается, то вопрос, кто должен этим управлять становится совсем другой,
– сказал он.
Политтехнолог предположил, что есть другой вариант. Мол, влияние на объединенную армию будет распределено, в частности Украина может управлять многими процессами в районе Польши, Балтии и, например, Скандинавии. Однако поляки могут возмущаться из-за этого.
Это очень нелегкий процесс, ведь есть много нюансов, из-за которых могут возникнуть споры между европейцами.
Несмотря на все, военное объединение в Европе, которым бы руководила Украина, по мнению Загороднего, было бы очень выгодно европейцам, однако смогут ли они совместно прийти к этому решению пока сложно ответить.
Но нам нужна не армия, а деньги для ее получения,
– отметил он.
В этом Украине могут помочь европейские партнеры, но должна быть инициатива и решимость к таким действиям.
Как усилить военные возможности Европы?
Зеленский призывает европейских партнеров создать собственную армию. Он отметил, что нельзя рассчитывать только на НАТО, как объединение, которое гарантирует безопасность. Европейцам важно быть готовыми защищать себя самостоятельно.
Украинский лидер считает, что наша армия может стать основой для объединенного военного формирования в Европе. Чтобы это стало реальным, необходимо приложить много усилий, которые связаны с финансовыми, юридическим и бюрократическими решениями.
Президент Украины считает, что без помощи США НАТО не сможет защитить страны-члены. Говорится о Европе. Зеленский также добавил, что украинская армия сейчас самая сильная среди европейцев.