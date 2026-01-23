18 января в Португалии состоялся первый тур выборов президента страны. Его результаты привлекли внимание многих в мире, поскольку во второй тур попал представитель не системной политсилы – лидер местных ультраправых популистов из партии Chega Андре Вентура.

Его успех обеспокоил многих, в частности, в Украине, которая сейчас критически зависима от устойчивой поддержки Европы, а появление новых "фицо-орбанов" крайне не желательно по понятным причинам. К тому же в Португалии сейчас проживает более 80 тысяч наших земляков (это чуть менее 1% населения государства), что автоматически делает новости из далекого западноевропейского государства актуальными. Общее беспокойство украинцев выразил известный блогер, лауреат Шевченковской премии Виталий Портников.

В своей публикации на фейсбуке он, анализируя новости из Португалии, констатировал системный кризис, в котором оказались традиционные консерваторы, и отметил общий тренд на радикализацию как правых, так и левых в Европе.

24 Канал решил немного уменьшить оптику, выставленную публицистом, и разобраться, что происходит в Португалии сейчас и каковы причины успеха ультраправого популиста Вентуры. В этом нам помогли эксперты:

доктор Диогу Леяу – экс-депутат португальского парламента Ассамблеи Республики, председатель парламентской группы дружбы "Португалия – Украина" и кавалер украинского ордена "За заслуги" третьей степени.

Роман Стельмах – блогер, автор телеграм-канала WithPortugal и представитель украинской общины в Португалии, который живет в стране более 10 лет.

Почему выборы президента Португалии так важны?

Политическая система Португалия устроена так, что президент не имеет много полномочий, зато за большинство управленческих решений отвечает правительство, оно же несет ответственность за политический курс страны. Сейчас во главе правительства стоит представитель социал-демократической партии (PSD) Луиш Монтенегру. Он последовательный сторонник Украины.

Действующий президент – Марселу Ребелу де Соуза – также является выходцем из PSD, но перед вступлением в должность покинул партию. Это объясняется тем, что должность президента больше о символическом лидерстве и роли морального авторитета нации. Марселу Ребелу де Соуза вскоре закончит свой второй срок на посту и, по закону, больше не имеет права баллотироваться.

Дружеская беседа президентов Украины и Португалии в Киеве, 24 августа 2023 года / Фото Офиса Президента

Обычно выборы президента Португалии проходят спокойно и взвешенно, они имеют свой нерв и напряжение, но оно, как правило, не выплескивается. Впрочем, в этот раз выборы вызвали беспрецедентный ажиотаж. Это подтверждает португальский политик, представитель Социалистической партии (PS) Диогу Леяу.

доктор Диогу Леяу экс-депутат Ассамблеи Республики, председатель парламентской группы дружбы "Португалия – Украина" Кампания имела очень португальские черты – чрезмерную персонализацию, драматизацию и сильное влияние СМИ, но также продемонстрировала признаки структурных изменений. Было меньше программных дебатов и больше символических конфронтаций. Но в кампании на пост президента республики также обычно меньше программных дебатов, идей и предложений, учитывая, что мы не выбираем парламент или правительство, а выбираем президента республики, который имеет больше полномочий политического и символического представительства, чем полномочий по принятию решений по конкретным вопросам.

За пост президента соревновались 11 кандидатов (среди них – даже был коммунист), 5 из которых имели, согласно социологии, практически равные цифры поддержки и реальные шансы на выход во второй тур. В итоге судьбу первого тура решили мелочи – где-то неосторожное слово на дебатах или интервью, где-то не подтвержденное и, похоже, безосновательное обвинение в домогательствах, а где-то – неудачная поддержка действующего премьера, которая на фоне локальных "черных лебедей" практически "похоронила" фаворита кампании – представителя партии власти PSD (португальские социал-демократы, в нынешних реалиях – правоцентристы) Луиша Маркеша Мендеша.

Победителем первого тура стал представитель социалистов (ныне – левый центр) Антониу Жузе Сегуру. Он провел тихую кампанию, никого особо не оскорблял и жестко не атаковал, взяв 31,1%. Впрочем, он был исключением.

Зато в ситуации "войны всех против всех" хорошо сориентировался лидер ультраправых популистов партии Chega ("Достаточно") Андре Вентура.

В чем секрет успеха Андре Вентуры и кто он такой?

Лидер Chega привлек к участию в кампании креативных политтехнологов, сделал ставку на соцсети, а главное – сыграл на противоречиях между другими кандидатами, что дало ему 23,5% голосов на выборах и общее второе место, это более 1,2 миллиона избирателей.



Андре Вентура берет пример с Орбана и Трампа / Фото с фейсбук-страницы политика

Оценивая успех Вентуры, его недавний коллега по парламенту Диогу Леяу, отмечает, что это безусловно сигнал избирателей о проблемах. Поэтому выхода ультраправого политика во второй тур не стоит бояться, но нужно проанализировать, что к этому привело. И сделать выводы.

доктор Диогу Леяу экс-депутат Ассамблеи Республики, председатель парламентской группы дружбы "Португалия – Украина" Я не думаю, что мы должны реагировать со страхом (на высокий результат Вентуры – 24 Канал), но точно – с трезвым умом. Высокие результаты популистских и радикально правых сил всегда являются сигналом тревоги для демократических систем. Они свидетельствуют о недовольстве, разочаровании и ощущении отдаленности между гражданами и институтами. Но, очевидно, могут иметь катастрофические последствия, придавая большей видимости и влияния тем, кто выступает против демократического, прогрессивного и проевропейского режима, каким мы его знаем в Португалии. Игнорировать этот сигнал было бы ошибкой, но и чрезмерно драматизировать тоже. Главное – усилить демократический ответ, а не ослабить его.

Есть ли у ультраправого кандидата шансы стать президентом Португалии?

Теперь впереди второй тур – второй в истории страны и первый за 40 лет (напомним, демократический режим в Португалии был установлен в 1974 – 1975 после свержения правой диктатуры и устранения угрозы возникновения радикальной левой).

Второй тур выборов президента Португалии состоится 8 февраля 2026 года. Социология и эксперты прогнозируют Сегуру солидную победу, поскольку считают, что вокруг него объединятся все сторонники системных партий (что похоже на правду, ведь в первом туре, они голосовали за своих кандидатов).



Социалист Антониу Жузе Сегуру – победитель первого тура выборов / Фото с фейсбук-страницы политика

Кстати, этот процесс уже происходит – о поддержке демократического кандидата уже заявили его политические оппоненты из PSD – кандидат в президенты Маркеш Мендеш и мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш.

Сейчас социология дает Сегуру 60,8%, зато Вентуре – 24,5%, чуть больше, за его достижения в первом туре (23,52%).

С такими оценками согласен и Диогу Леяу, который в комментарии 24 Каналу отметил, что шансы оппонента Вентуры значительно выше. Поэтому "эффект" ультрадикала, по его мнению, не повлияет на внешнеполитический курс Португалии.

доктор Диогу Леяу экс-депутат Ассамблеи Республики, председатель парламентской группы дружбы "Португалия – Украина" Андре Вентура имеет потенциал для мобилизации преданного и громкого электората, но я убежден, что подавляющее большинство демократов, от левых до правых, решат проголосовать за Антониу Жузе Сегуру во втором туре президентских выборов. В Португалии внешнюю политику проводит правительство во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру, который в согласии с президентом республики предлагает парламенту шаги, которые следует предпринять. Поэтому после выборов президента республики, если будет избран демократический кандидат Антониу Жузе Сегуру, существенных изменений во внешней политике, проводившейся до сих пор, не произойдет. Парламент и правительство должны будут обсудить геополитические изменения и рамки альянсов. НАТО и в дальнейшем будет оставаться центральным фактором в обороне Португалии, ведь не следует забывать, что Португалия была одной из стран-основательниц НАТО, а на автономной территории Азорских островов расположена американская военная база. Однако полная непредсказуемость США с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента и российская угроза в Европе против Украины и против демократических и европейских ценностей, заставляют нас делать ставку на более прочный европейский оборонный столб, на большую военную координацию между государствами-членами ЕС, и даже такие формы интеграции, как будущая Европейская армия, могут приобрести популярность в португальской дискуссии – но всегда с осторожностью, реализмом и уважением к атлантическим обязательствам.

Зато во внутренней политике этот процесс уже происходит. Эксперт констатирует, что радикальная позиция Вентуры и его партии уже влияет на политику и общество в Португалии.

Говорится, в частности, об изменениях в Законе о гражданстве, которые существенно усложняют жизнь иммигрантам, которые, одновременно являются важным драйвером роста экономики государства.

доктор Диогу Леяу экс-депутат Ассамблеи Республики, председатель парламентской группы дружбы "Португалия – Украина" Это (второе место Вентуры, и успешные для его партии парламентские выборы – 24 Канал) в первую очередь свидетельствует о раздробленности электората и кризисе доверия к традиционным партиям. Действительно, в Европе и мире наблюдается тенденция к росту экстремистских и популистских правых сил, и хотя в Португалии это явление проявилось позже, сейчас оно вызывает беспокойство.



Такие меры, как изменения в Закон о гражданстве, являются результатом двух факторов: с одной стороны, так называемого "эффекта Вентуры", который давит на публичную дискуссию, в том числе дезинформацией и манипулированием избирателями; с другой стороны, признание реальных проблем в управлении иммиграцией. Но несомненно, что правительство и большинство правых сил, которые сегодня представлены в Ассамблее Республики, были чувствительны к давлению партии Chega и Андре Вентуры относительно Закона, тем самым усложнив жизнь сотням тысяч иностранных граждан, которые любят Португалию, живут и работают здесь.

Вентура, как считается, исчерпал протестный потенциал сторонников простых решений и не будет иметь возможностей для роста. В первом туре за него отдали голоса аграрного юга Португалии и Мадейры, а также представители португальской диаспоры за рубежом.



Андре Вентура мечтает стать президентом Португалии / Фото с фейсбука политика

Интересно, что среди публичных сторонников ультраправого популиста (по крайней мере, в соцсетях) были и представители украинской общины. Украинцев в Португалии – более 80 тысяч, многие из них живут здесь около 20 лет и давно адаптировались к местным реалиям. Поэтому очевидно, риторика Вентуры им "заходит".

По мнению Романа Стельмаха, который живет в Португалии с 2014 года, а с 2022 регулярно организует проукраинские митинги в Лиссабоне, в том, что Андре Вентура и правые популисты могут иметь сторонников среди представителей украинской диаспоры, есть свои причины.

Он признает, что и среди его знакомых есть те, кто голосовал за Андре Вентуру.

Роман Стельмах блогер, представитель украинской общины в Португалии Я сейчас не пытаюсь выяснить мотивы украинцев, которые голосуют за Chega, но предполагаю, что некоторые украинцы до сих пор сохраняют анахронические взгляды на мир и в том числе, бытовое неприятие чужих. Поэтому очень часто можно услышать расистские высказывания по поводу людей, не таких, как они привыкли видеть в Украине. Поэтому людям близка риторика (Вентуры) из серии, что теряется португальская идентичность из-за иммиграции и так далее. Неприятие других мотивирует голосовать за политика, который спекулирует на этих вопросах, предлагает простые решения. Также у португальцев и украинцев есть интересная общая черта – вера в мессию, что кто-то придет и сделает все за них, решив всех их проблемы. В Португалии даже есть для этого специальное название – "Себаштианизм" (вера в исчезнувшего во время битвы с арабами короля Себаштиана, который стал народным героем и чье имя впоследствии активно использовали различные самозванцы. В частности, приход к власти в 1932 году диктатора Антониу Салазара ныне считается историками одним из таких примеров – 24 Канал).



Большой проукраинский митинг в центре Лиссабона 24 августа 2025 года / Фото из фейсбука Романа Стельмаха

Интересно, что сам Андре Вентура, несмотря на социологию, которая отводит ему роль откровенного аутсайдера 2 тура, считает, что еще не сказал последнего слова и заявляет, что претендует теперь на роль лидера всех правых, включая центристов, либералов и лайт-консерваторов, а не только ультраправых.

Диогу Леяу видит в Вентуре такие амбиции, но сомневается, что ему это по силам.

доктор Диогу Леяу экс-депутат Ассамблеи Республики, председатель парламентской группы дружбы "Португалия – Украина" Даже если Андре Вентура получит во втором туре результат, лучше того, который его партия Chega получила на парламентских выборах прошлого года, это не означает, что он возглавит правых в целом. Португальские демократические правые (политические силы правого и правоцентристского спектра – 24 Канал) имеют традиции, институциональную культуру и европейские обязательства, которые не исчерпываются логикой протеста. Действительно, высокие результаты Андре Вентуры или его партии заставляют партии правоцентристского направления уточнять свои позиции и пытаться отвоевать электорат, но в целом я не верю, что избиратели демократических правых партий когда-нибудь согласились бы на "символическое лидерство" Андре Вентуры.

Амбиции ультраправого политика настораживают, но вряд ли будут реализованы. Впрочем, в следующие недели "нервы" всем обеспечены. Чего стоят только последние заявления Вентуры, в которых он вернулся к своему забытому за время кампании "коньку" о необходимости возвращения Португалии к правой диктатуре времен Салазара. Точнее – "трех Салазаров", потому что, по словам политика, один диктатор уже не справится.

Сейчас Вентура постоянно атакует цыган (в Португалии это не привычные для украинцев ромы, а местные ветви народности, называющиеся синти и кале) и выходцев из Бангладеша и других азиатских стран (при этом во время кампании использовал мерч, сделанный там).

Впрочем, гарантий, что когда-то ультраправые не начнут атаковать уже украинцев, не существует. Об этих опасениях говорит Роман Стельмах и приводит вполне дельные параллели с США, где из-за хаотичной политики Трампа сейчас миллионы американцев оказались гражданами второго сорта, а некоторые из них стали жертвами "охоты на ведьм".

Роман Стельмах блогер, представитель украинской общины в Португалии Такая популярность ультраправого политика с антииммиграционной риторикой – неприятный и тревожный сигнал для украинцев в Португалии. Это точно не добавляет уверенности украинским иммигрантам в Португалии, потому что они такие же иммигранты, как и любой другой. Пример действий ICE (иммиграционная полиция – 24 Канал) в США показывает, что ты можешь быть даже американским гражданином, "чистокровным белым", но которого застрелят просто во время какой-то операции агенты, которые работают над тем, чтобы ловить нелегальных иммигрантов.

Роман Стельмах к "эффекту Вентуры" относится философски и считает его некой необходимой прививкой нации от популизма, а также важным сигналом для системных партий.

Роман Стельмах блогер, представитель украинской общины в Португалии Мне кажется, что сейчас в целом в мире настроения против системных партий. И люди ищут решения их вопросов в новых политических проектах. Поэтому, например, и Chega, создана в 2019 году, еще недавно имела лишь только место в парламенте, сейчас выросла до статуса второй политической силы в стране. Способны ли традиционные партии решить эти вопросы? Думаю, что это естественный процесс – людям просто надо пережить, возможно, пройти через стрессовый период, чтобы понять, что умеренные политики допускают ошибки, но это лучший и самый эффективный вариант в долгосрочной перспективе.



Могут ли системные политики убедить людей в том, что не стоит поддерживать популистов? Думаю, на этом историческом этапе они бессильны. Потому что люди воспринимают любую рациональную аргументацию, как еще одно подтверждение тому, что надо голосовать за политиков, которые предлагают внесистемные и в большинстве случаев популистские решения.

Фактор Трампа и "сюрприз" от "своих"

Сказать, что власть ничего не делает с проблемой экстремистов, будет не правильно. Сейчас топ-новостью в стране является разоблачение полицией и спецслужбами большой сети ультраправых и неонацистов под названием "1143" (отсылка к дате признания независимости Королевства Португалии).

Эта группа, среди участников которой оказались не только футбольные фанаты, но и сторонники и даже активисты партии Вентуры Chega, готовила и осуществляла нападения и провокации против местных мусульман. Группа "1143" официально поддерживает Вентуру, а ее лидер призывает за него голосовать. При этом политик пытается от скандала дистанцироваться и обвиняет полицию в том, что это прямая акция против него.

Еще один удар по его кампании нанес лично президент Трамп. По мнению Диогу Леяу, теперь идеологическая и духовная близость лидера Chega к действующему президенту США, которая ранее считалась козырем, может сыграть против Вентуры.