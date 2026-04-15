Об этом сообщил Владимир Зеленский во время трансляции подписания соглашения, которую просмотрел 24 Канал.

Что известно о новом соглашении с Норвегией?

Зеленский со Стере подписали оборонное соглашение, а также обсудили будущее сотрудничество в производстве и применении БпЛА и отметил, что украинский опыт уже используют на Ближнем Востоке.

Мы совершенствуем защиту от дронов-камикадзе и считаем, что это нужно развивать и в Европе. Мы готовы делиться этим опытом с партнерами – с Норвегией и всеми странами,

– заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил Норвегию за большие взносы в программу PURl. По его словам, такая решимость является сверхважной для Украины.

Стере заявил, что Норвегия будет долгосрочным партнером для Украины.

Украина – это часть Европы и ее безопасности. Мы сотрудничаем с партнерами, в частности с Великобританией, Францией и Германией, чтобы обеспечить реальные гарантии безопасности,

– отметил Стере.

