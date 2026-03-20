Где уже работают экспортные центры?
С некоторыми государствами договоренности продолжаются, а иногда – уже даже начали совместное производство. Детали передает 24 Канал.
По словам президента, процесс идет "достаточно быстро".
Например, производство дронов уже продолжается вместе с Германией, Великобританией, Данией и Нидерландами, а также начинается – с Норвегией. Кроме того, Украина договорилась о сотрудничестве со Швецией и Францией.
В последний раз мы проговорили уже четкие сроки с Эммануэлем (Макроном – 24 Канал), и до конца года у нас будет копродукция,
– подчеркнул Зеленский.
Более того, соответствующие документы о намерениях подписали с Румынией. Такие же договоренности есть еще с рядом других стран.
Интересно! 12 марта президенты Украины и Румынии подписали соглашения о сотрудничестве в энергетике, совместном производстве оборонной продукции, в частности дронов, и стратегическом партнерстве.
Что известно о развитии направления?
Напомним, в феврале Зеленский отмечал, что сейчас безопасность Европы "построена" на украинских технологиях и дронах. Однако из-за войны не все отечественные компании имеют достаточно свободы и возможностей, чтобы выходить на другие рынки.
Прежде всего оружие нужно для Сил обороны – есть соответствующий запрос от Минобороны. "Все остальное – можете экспортировать, зарабатывать деньги, делиться с партнерами, развивать это направление", – добавил президент.
К слову, в эксклюзивном комментарии 24 Канала капитан 1 ранга запаса ВМС Украины и стратегический эксперт Sonata Андрей Рыженко рассказал, что в перспективе десятилетия именно беспилотная компонента Военно-морских сил будет основной. Она позволит выполнять операции морского контроля над зоной наших интересов и сдерживать противника.