Де вже працюють експортні центри?
З деякими державами домовленості тривають, а подекуди – вже навіть розпочали спільне виробництво. Деталі передає 24 Канал.
За словами президента, процес іде "достатньо швидко".
Наприклад, виробництво дронів уже триває разом із Німеччиною, Великою Британією, Данією та Нідерландами, а також починається – з Норвегією. Окрім того, Україна домовилася про співпрацю зі Швецією та Францією.
Останнім разом ми проговорили вже чіткі терміни з Еммануелем (Макроном – 24 Канал), і до кінця року в нас буде копродукція,
– наголосив Зеленський.
Ба більше, відповідні документи про наміри підписали з Румунією. Такі ж домовленості є ще з низкою інших країн.
Цікаво! 12 березня президенти України та Румунії підписали угоди про співробітництво в енергетиці, спільне виробництво оборонної продукції, зокрема дронів, і стратегічне партнерство.
Що відомо про розвиток напрямку?
Нагадаємо, у лютому Зеленський зазначав, що наразі безпека Європи "побудована" на українських технологіях і дронах. Проте через війну не всі вітчизняні компанії мають достатньо свободи й можливостей, аби виходити на інші ринки.
Насамперед зброя потрібна для Сил оборони – є відповідний запит від Міноборони. "Усе інше – можете експортувати, заробляти гроші, ділитися з партнерами, розвивати цей напрямок", – додав президент.
До слова, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу капітан 1 рангу запасу ВМС України та стратегічний експерт Sonata Андрій Риженко розповів, що в перспективі десятиліття саме безпілотна компонента Військово-морських сил буде основною. Вона дозволить виконувати операції морського контролю над зоною наших інтересів і стримувати противника.