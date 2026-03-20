Де вже працюють експортні центри?

З деякими державами домовленості тривають, а подекуди – вже навіть розпочали спільне виробництво. Деталі передає 24 Канал.

За словами президента, процес іде "достатньо швидко".

Наприклад, виробництво дронів уже триває разом із Німеччиною, Великою Британією, Данією та Нідерландами, а також починається – з Норвегією. Окрім того, Україна домовилася про співпрацю зі Швецією та Францією.

Останнім разом ми проговорили вже чіткі терміни з Еммануелем (Макроном – 24 Канал), і до кінця року в нас буде копродукція,

– наголосив Зеленський.

Ба більше, відповідні документи про наміри підписали з Румунією. Такі ж домовленості є ще з низкою інших країн.

Цікаво! 12 березня президенти України та Румунії підписали угоди про співробітництво в енергетиці, спільне виробництво оборонної продукції, зокрема дронів, і стратегічне партнерство.

Що відомо про розвиток напрямку?