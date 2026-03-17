Про це повідомили в Генштабі. Цікаво, що зараз бійцям допомагали дрони, а раніше певні дії доводилося робити вручну.

Дивіться також Нові прориви на Сумщині, плани на Оріхів і штурми Костянтинівки: як змінилася лінія фронту за тиждень

Завдяки чому знищили 700 росіян у лютому?

Військові розповіли, що це були інженерні загородження, які встановлювали Сили оборони. За лютий так було знищено 678 окупантів, 120 одиниць озброєння та військової техніки та 19 інших цілей.

Інженерні війська Сил підтримки Збройних Сил України та інженерні підрозділи всіх складових Сил оборони України у зоні відповідальності угруповань військ протягом лютого результативно виконували бойові завдання з дистанційного мінування. (...) Підрозділи дистанційного мінування із застосуванням дронів та наземних роботизованих комплексів перекривають шляхи просування окупантів і ефективно уражають їхні сили та засоби,

– розповіли в Генштабі.

Дистанційне мінування проводили за допомогою безпілотників. Це мінімізує ризики для особового складу та дозволяє ефективно виконувати бойові завдання.

Якщо раніше сапери були змушені вручну працювати на небезпечних ділянках, то сьогодні безпілотні системи дозволяють виконувати завдання швидше, точніше та значно безпечніше. Фіксація ураження техніки та особового складу противника здійснюється в режимі реального часу, а всі підтверджені цілі внесені до системи ситуаційної обізнаності Delta, що забезпечує об'єктивність та достовірність даних,

– підкреслили в Генштабі.

Важливо, що інженерні підрозділи за допомогою дистанційного мінування перекривають можливі маршрути просування ворога та створюють нові рубежі інженерних загороджень. І, звісно, завдають росіянам значних втрат.

Довідка. Інженерні загородження можуть влаштовуватись на суходолі, воді та морському узбережжі. Це можуть бути протитанкові, протипіхотні, протитранспортні, протидесантні і річкові загородження, тобто міни, протитанкові рови, ополонки, завали в лісі, зруйновані мости тощо. До інженерних боєприпасів належать інженерні міни, підривні заряди промислового та військового виготовлення (вибухові речовини), засоби підривання, заряди розмінування.

Раніше Володимир Зеленський навів статистику по дронах. Щомісяця росіяни втрачають 30 – 35 тисяч осіб завдяки тому, що Україна ефективно використовує БпЛА.