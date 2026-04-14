Під час пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії в Осло український лідер повідомив, що очікує візиту представників США, передає 24 Канал.
Коли до України приїдуть Віткофф і Кушнер?
Політик зауважив, що американці підтвердили, що приїдуть в Україну. Втім, точна дата їх приїзду залишається невизначеною.
Ми чекаємо на них (американську делегацію – 24 Канал) у будь-який день, коли вони будуть готові,
– сказав глава держави.
За словами Зеленського, наразі американська сторона зосереджена на подіях на Близькому Сході, однак для України важливо продовжувати діалог із США, Європою та у тристоронньому форматі з Росією.