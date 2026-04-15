Норвегия отправит в Украину 6 истребителей F-16. Об этом сообщил Стере во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.

Когда в Украину прибудут F-16?

Стере заявил, что Норвегия уже давно не использует F-16, потому что практически полностью перешла на новые истребители F-35.

По его словам, из-за долгого неиспользования самолетов, они нуждались в детальном осмотре и ремонте перед отправкой в Украину.

Мы (Норвегия – 24 Канал) уже несколько лет используем F-35. Поэтому эти самолеты нуждались в значительном ремонте и подготовке для включения в состав Воздушных сил Украины,

– сказал Стере.

Он добавил, что другие страны Европы передали Украине F-16 непосредственно с боевого дежурства, из-за чего, они быстрее вводились в эксплуатацию.

Стере подчеркнул, что переданные истребители уже являются собственностью Киева и проходят ремонт и подготовку техниками из Бельгии.

