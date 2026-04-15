Норвегия отправит в Украину 6 истребителей F-16. Об этом сообщил Стере во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.
Когда в Украину прибудут F-16?
Стере заявил, что Норвегия уже давно не использует F-16, потому что практически полностью перешла на новые истребители F-35.
По его словам, из-за долгого неиспользования самолетов, они нуждались в детальном осмотре и ремонте перед отправкой в Украину.
Мы (Норвегия – 24 Канал) уже несколько лет используем F-35. Поэтому эти самолеты нуждались в значительном ремонте и подготовке для включения в состав Воздушных сил Украины,
– сказал Стере.
Он добавил, что другие страны Европы передали Украине F-16 непосредственно с боевого дежурства, из-за чего, они быстрее вводились в эксплуатацию.
Стере подчеркнул, что переданные истребители уже являются собственностью Киева и проходят ремонт и подготовку техниками из Бельгии.
Что известно о F-16 и их использовании в Украине?
Украинские пилоты F-16 уничтожили 24 крылатые ракеты во время атаки 3 апреля. Воздушные силы Украины также отмечают дефицит ракет для систем Patriot, необходимых для перехвата баллистических ракет.
Бельгия не передала Украине истребители F-16 из-за задержки поставок новых F-35, которые должны заменить их F-16. Киев просил временно не передавать самолеты из-за ограниченного количества подготовленных пилотов.
Reuters 5 марта писало, что украинские F-16 более трех недель не имели достаточного количества американских ракет для защиты от от российских дронов и ракет.
Юрий Игнат в комментарии 24 Канала отметил, что Воздушные силы ВСУ не будут комментировать материал СМИ. Однако полковник подтвердил, что проблема дефицита ракет различных типов является постоянной