Об этом пишет Digi24 со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии.

Какие последствия нарушения воздушного пространства Румынии?

Министерство сообщило, что Россия снова атаковала инфраструктуру Украины вблизи речной границы с Румынией.

Группа из двадцати беспилотников Российской Федерации была обнаружена радарами Министерства национальной обороны, которые двигались в направлении района Измаила (Украина),

– уточнили в ведомстве.

На фоне угрозы около 02:00 с авиабазы в Фетеше подняли два истребителя F-16 боевой службы воздушной полиции.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям даже предупреждало население об угрозе на севере уезда Тулча через RO-Alert.

Румынское Минобороны добавило, что радары зафиксировали кратковременное нарушение воздушного пространства дроном в районе Килии, который двигался на Измаил. В то же время на украинском берегу Дуная раздавались многочисленные взрывы.

"Министерство обороны в режиме реального времени информирует союзные структуры о ситуациях, возникших в результате атак, находясь с ними в постоянном контакте", – говорится в сообщении.

Последствия ударов по Украине

Взрывы ночью и утром 2 мая раздавались в нескольких областях Украины. Так, под многочисленными ударами был Харьков. В одном из районов фиксируют повреждения жилых домов после попадания БпЛА. Также известно о пострадавшем.

Российские дроны атаковали и портовую инфраструктуру Одесской области. В результате этого повреждения получили склад и пристройки. Локальные пожары ликвидированы.