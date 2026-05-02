Про це пише Digi24 з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.
Які наслідки порушення повітряного простору Румунії?
Міністерство повідомило, що Росія знову атакувала інфраструктуру України поблизу річкового кордону з Румунією.
Група з двадцяти безпілотників Російської Федерації була виявлена радарами Міністерства національної оборони, які рухалися в напрямку району Ізмаїла (Україна),
– уточнили у відомстві.
На тлі загрози близько 02:00 з авіабази у Фетеші підняли два винищувачі F-16 бойової служби повітряної поліції.
Головне управління з надзвичайних ситуацій навіть попереджало населення про загрозу на півночі повіту Тулча через RO-Alert.
Румунське Міноборони додало, що радари зафіксували короткочасне порушення повітряного простору дроном в районі Кілії, що рухався на Ізмаїл. Водночас на українському березі Дунаю лунали численні вибухи.
"Міністерство оборони в режимі реального часу інформує союзні структури про ситуації, що виникли внаслідок атак, перебуваючи з ними в постійному контакті", – йдеться в повідомленні.
Наслідки ударів по Україні
Вибухи вночі та зранку 2 травня лунали у кількох областях України. Так, під численними ударами був Харків. В одному з районів фіксують пошкодження житлових будинків після влучання БпЛА. Також відомо про постраждалого.
Російські дрони атакували й портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок цього пошкоджень зазнали склад та прибудови. Локальні пожежі ліквідовано.