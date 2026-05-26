Про це в коментарі для 24 Каналу заявив авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський. За його словами, переконатися в ненадійності іноземних постачань найкраще вдається саме на міжнародних безпекових майданчиках – зокрема під час переговорів у Празі.

Чому КАБ – це дешева заміна ракет

Наразі Україна застосовує американські GBU (129-кілограмова бомба з дальністю 110 кілометрів), JDAM та французькі AASM Hammer. Раніше Україна активно використовувала американські JDAM-ER і продовжує їх отримувати – зокрема, США нещодавно схвалили нову партію таких боєприпасів.

Анатолій Храпчинський переконаний, що попри наявність цих систем, шукати альтернативу власним КАБам – хибний шлях. Фронт вимагає не просто технологічних рішень, а дешевих, модульних і масштабованих. І саме КАБ, на думку експерта, є найбільш економічно виправданим способом доставити велику масу вибухівки туди, де потрібно – до бетонованих позицій ворога. Жоден інший боєприпас аналогічного класу цього не повторює.

Сучасна математика війни диктує свої жорсткі правила: фронт вимагає не просто інновацій, а насамперед дешевих модульних рішень та можливості їх швидкого масштабування. По суті, КАБ вже є найбільш ефективною та дешевою заміною ракет малого радіусу дії класу "повітря-поверхня". Жодна інша зброя не здатна доставити таку масу вибухової речовини настільки ж економічно виправданим шляхом, щоб гарантовано розібрати бетоновані позиції ворога,

– зазначив експерт.

Храпчинський зазначив, як швидко змінюються настрої партнерів, бюрократичні процедури та обмеження на передачу і застосування зброї. Красномовний приклад – 5 травня 2026 року Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів розширеної дальності на суму 373 мільйони доларів, але паралельно адміністрація Трампа не передбачила коштів на військову допомогу за програмою USAI у бюджеті на 2027 рік. Ставити планування бойових операцій у залежність від таких коливань – неприпустимо, наполягає експерт.

Що ж стосується покладання виключно на іноземні боєприпаси, то така залежність – це категорично не "ок"… Ми не маємо права ставити планування наших операцій у залежність від чужих політичних циклів чи затримок у логістиці. Максимальна опора на власні сили та об'єднання спроможностей українських зброярів – це єдиний надійний шлях до незалежності та ефективності на полі бою,

– пояснив Храпчинський.

Нова українська авіабомба: в чому цінність

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп наголосив, що Повітряним силам України критично не вистачає високоточних авіаційних боєприпасів, а нова українська КАБ матиме справжню бойову цінність лише тоді, коли наблизиться до рівня американських JDAM і французьких HAMMER.

Росія скидає сотні авіабомб на місяць і виграє за рахунок маси, але програє за точністю. Захід робить навпаки: його КАБи влучають із відхиленням у лічені метри, але виробляються надто повільно.