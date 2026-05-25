Наразі це можуть робити лише американські Patriot. Про це повідомляє 24 Канал.

Що обіцяють у FP?

Головний конструктор Fire Point розповів, що до кінця 2026 року Україна планує провести тестування такої системи. Проте, за його словами, це вимагає швидкості.

Він сказав, що будь-який медійний скандал дуже заважає, і що компанія вже втратила місяць на те, щоб довести відсутність зв'язків з бізнесменом Тимуром Міндичем, який є головним фігурантом "плівок Міндіча".

Штилерман подякував НАБУ за допомогу. Конструктор повідомив, що антикорупційні органи надали листа, в якому заявили, що проти компанії Fire Point та її директорів немає жодної кримінальної справи. Цей лист задовольнив європейські фірми, які бажають продовжувати співпрацю з українською оборонною компанією.

