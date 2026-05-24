Україна може стати другою країною світу після Ізраїлю, яка фактично інтегрує лазерну ППО у систему оборони. Про це пише ІТС.

Що відомо про систему "Тризуб"?

Українська компанія Celebra Tech заявила про завершення фінального етапу випробувань лазерного комплексу протиповітряної оборони "Тризуб". Нову систему вже інтегрували у мобільну причіпну платформу, а сам комплекс готують до публічної презентації після завершення тестів у максимально наближених до бойових умовах.

За інформацією розробників, "Тризуб" здатний ефективно знищувати FPV-дрони на відстані до 800 – 900 метрів. Розвідувальні безпілотники система може уражати на дистанції до 1,5 кілометра, виводячи з ладу оптику, електроніку та елементи корпусу.

Крім цього, компанія заявляє, що комплекс уже "практично здатний" працювати й проти ударних дронів типу "Шахед" на відстані до 5 кілометрів, хоча ці характеристики ще проходять фінальну перевірку. У демонстраційних матеріалах Celebra Tech показала, що лазер здатен пропалювати елементи конструкції безпілотників за кілька секунд.

Технічні параметри системи поки не розголошують, однак відомо, що "Тризуб" оснащений радаром для виявлення повітряних цілей та системою автоматичного наведення із використанням елементів штучного інтелекту.

Система "Тризуб" / Фото Celebra Tech

Головна перевага лазерної ППО полягає у вартості перехоплення. Якщо ракета Patriot PAC-3 MSE коштує понад 4 – 5 мільйонів доларів, а ракети для NASAMS чи IRIS-T обходяться у сотні тисяч або навіть мільйони доларів, то постріл лазером фактично дорівнює лише витратам на електроенергію. Саме тому такі системи вважають потенційною відповіддю на масові атаки дешевих дронів, якими Росія регулярно перевантажує українську протиповітряну оборону.

Водночас експерти наголошують, що "Тризуб" не стане повною заміною традиційних систем. Лазерний комплекс розрахований насамперед на боротьбу з FPV-дронами, баражувальними боєприпасами та розвідувальними БпЛА. Для перехоплення балістичних чи крилатих ракет, як і раніше, потрібні Patriot, SAMP/T та інші класичні системи ППО.

Проєкт "Тризуб" створює невелика українська команда приблизно з 15 фахівців. Окрім лазерної системи, компанія Celebra Tech займається розробкою FPV-дронів на оптоволоконному управлінні, систем радіоелектронної боротьби та спеціалізованого програмного забезпечення для війська.

У світовому контексті бойова лазерна зброя залишається рідкістю. Першою країною, яка офіційно інтегрувала лазерну ППО у бойове застосування, став Ізраїль із системою Iron Beam. США та Велика Британія також працюють над подібними технологіями, однак більшість таких програм досі перебуває на стадії тестування або обмеженого використання.

Якщо український "Тризуб" підтвердить заявлену ефективність проти "Шахедів" та інших дронів у реальних умовах війни, це може стати одним із найважливіших технологічних проривів України у сфері протиповітряної оборони за час повномасштабної війни.

Яку ще новітню розробку нещодавно представила Україна?

Україна розробила власний керований плануючий авіаційний боєприпас під назвою "Вирівнювач", який вже пройшов випробування та готується до бойового застосування. Нову КАБ створила компанія DG Industry у межах оборонної платформи Brave1, яка координує військові технологічні розробки в Україні.

За даними розробників, "Вирівнювач" призначений для ураження цілей у глибокому тилу противника та не є копією іноземних або радянських систем. Боєприпас оснащений бойовою частиною масою близько 250 кілограмів і використовує сучасні алгоритми наведення для підвищення точності ударів.

Система інтегрується з українськими бойовими літаками, зокрема F-16 та Mirage, однак потребує додаткової сертифікації для повноцінного застосування. Водночас розробники заявляють, що нова КАБ приблизно утричі дешевша за американські аналоги JDAM-ER, які вже використовуються Україною.

Експерти зазначають, що західні комплекти наведення створювалися багато років тому і частково втратили актуальність для сучасного поля бою. Українська розробка, за словами представників оборонної сфери, є частиною переходу від залежності від імпорту до власного виробництва високоточної зброї.