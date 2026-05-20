Про це повідомили аналітики Defense Express. Вони наголосили, що американці шукають заміну поспіхом. Імовірно, перший прототип нової ракети LCI може з'явитися 2027 року або й раніше.

Чому США хочуть замінити ракети PAC-3 MSE і що відомо про ракету LCI?

У світі є глобальний дефіцит PAC-3 MSE. Цих ракет виробляють лише 620 одиниць на рік. З огляду на війну на Близькому Сході та можливий конфлікт з Китаєм це дуже мало. Ба більше, цієї кількості замало, навіть щоб покрити потреби України.

Очікується, що LCI має коштувати у понад 5 разів менше за MSE – менше 1 мільйона доларів проти 5 мільйонів доларів. Звісно, збивати цілі стане значно дешевше. До того ж можна буде спростити масштабування виробництва ракет.

Власне, LCI і розшифровується як Low-Cost Interceptor – недорогий перехоплювач. Ця зброя здатна не тільки доповнити запаси наявних ракет, але й замінити PAC-3 MSE.

Нова ракета буде здатна перехоплювати аеродинамічні цілі, зокрема літаки та безпілотники, а також балістичні ракети з дальністю до 1000 кілометрів. При цьому нова LCI має бути здатна діяти в складних погодних умовах, а також в умовах активної протидії систем радіоелектронної боротьби,

– розповіли Defense Express.

США планують зібрати нову ракету з тих елементів, які розробляють або які вже є в різних компаній. Шукають головки самонаведення, ракетні двигуни, системи керування і навігації.

До кінця травня збирають заявки від компаній. Податися можуть і компанії з уже готовими зенітними ракетами. В червні оберуть найкращі з запропонованих варіантів.

"Вже у 4 кварталі 2026 фінансового року (з липня по вересень) там планують розпочати випробування елементів нової ракети, зокрема пропалювання ракетного двигуна та перевірка головки самонаведення. Вже наприкінці 2026 року, компанія яка буде збирати всі компоненти у готову ракету почне отримувати елементи", – додало видання.

Чи з'явиться ракета LCI в Україні?

LCI можна буде запускати з установок M903 до ЗРК Patriot, тобто вони не потребуватимуть додаткових модернізацій для наявних Patriot. Для України це хороша новина, як і зниження попиту на PAC-3 MSE.

Але є сумніви, що ця зброя "світить" нам у найближчі кілька років. Навіть якщо у 2027 розпочнеться серійне виробництво LCI.

Яку зброю збиває PAC 3 MSE?

Це поки що найефективніша ракета проти балістичних "Іскандерів", гіперзвукових "Кинджалів" та "Цирконів".

Чи існують аналоги ЗРК Patriot?

Володимир Зеленський раніше говорив, що повністю замінити цю ППО неможливо. Та варіанти шукають.

18 травня заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів: українські виробники разом з Європою працюють над альтернативою ракетам PAC-3.

Втім, на початку травня в розмові з 24 Каналом авіаційний експерт Костянтин Криволап наголосив: завдяки технології hit-to-kill ракета ППО потрапляє прямо в ціль. Інші ракети такої особливості не мають. А якщо нема змоги реалізувати цю технологію, не варто говорити, що інші ракети збивають балістику. В Ізраїлі розробили "Пращу Давида", аналог Patriot. Але на це пішло 12 років і в розробці брали участь США.

Головний редактор Defence Express Олег Катков зауважував щодо hit-to-kill так: балістичні ракети слід збивати саме ракетами PAC-3 MSE, адже протиракета врізається у ціль і знищує її в повітрі кінетично.