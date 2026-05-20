Об этом сообщили аналитики Defense Express. Они отметили, что американцы ищут замену в спешке. Предположительно, первый прототип новой ракеты LCI может появиться в 2027 году или раньше.

Почему США хотят заменить ракеты PAC-3 MSE и что известно о ракете LCI?

В мире есть глобальный дефицит PAC-3 MSE. Этих ракет производят всего 620 единиц в год. Учитывая войну на Ближнем Востоке и возможный конфликт с Китаем, это очень мало. Более того, этого количества мало, даже чтобы покрыть потребности Украины.

Ожидается, что LCI должен стоить более чем в 5 раз меньше MSE – менее 1 миллиона долларов против 5 миллионов долларов. Конечно, сбивать цели станет значительно дешевле. К тому же можно будет упростить масштабирование производства ракет.

Собственно, LCI и расшифровывается как Low-Cost Interceptor – недорогой перехватчик. Это оружие способно не только дополнить запасы имеющихся ракет, но и заменить PAC-3 MSE.

Новая ракета будет способна перехватывать аэродинамические цели, в частности самолеты и беспилотники, а также баллистические ракеты с дальностью до 1000 километров. При этом новая LCI должна быть способна действовать в сложных погодных условиях, а также в условиях активного противодействия систем радиоэлектронной борьбы,

– рассказали Defense Express.

США планируют собрать новую ракету из тех элементов, которые разрабатывают или которые уже есть у разных компаний. Ищут головки самонаведения, ракетные двигатели, системы управления и навигации.

До конца мая собирают заявки от компаний. Податься могут и компании с уже готовыми зенитными ракетами. В июне выберут лучшие из предложенных вариантов.

"Уже в 4 квартале 2026 финансового года (с июля по сентябрь) там планируют начать испытания элементов новой ракеты, в частности прожигание ракетного двигателя и проверка головки самонаведения. Уже в конце 2026 года, компания которая будет собирать все компоненты в готовую ракету начнет получать элементы", – добавило издание.

Появится ли ракета LCI в Украине?

LCI можно будет запускать с установок M903 к ЗРК Patriot, то есть они не потребуют дополнительных модернизаций для имеющихся Patriot. Для Украины это хорошая новость, как и снижение спроса на PAC-3 MSE.

Но есть сомнения, что это оружие "светит" нам в ближайшие несколько лет. Даже если в 2027 начнется серийное производство LCI.

Какое оружие сбивает PAC 3 MSE?

Это пока что самая эффективная ракета против баллистических "Искандеров", гиперзвуковых "Кинжалов" и "Цирконов".

Существуют ли аналоги ЗРК Patriot?

Владимир Зеленский ранее говорил, что полностью заменить эту ПВО невозможно. Но варианты ищут.

18 мая заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал: украинские производители вместе с Европой работают над альтернативой ракетам PAC-3.

Впрочем, в начале мая в разговоре с 24 Каналом авиационный эксперт Константин Криволап отметил: благодаря технологии hit-to-kill ракета ПВО попадает прямо в цель. Другие ракеты такой особенности не имеют. А если нет возможности реализовать эту технологию, не стоит говорить, что другие ракеты сбивают баллистику. В Израиле разработали "Пращу Давида", аналог Patriot. Но на это ушло 12 лет и в разработке участвовали США.

Главный редактор Defence Express Олег Катков отмечал относительно hit-to-kill так: баллистические ракеты следует сбивать именно ракетами PAC-3 MSE, ведь противоракета врезается в цель и уничтожает ее в воздухе кинетически.