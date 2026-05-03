Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що основна "фішка" ЗРК Patriot – технологія "hit-to-kill". Йдеться про пряме попадання ракети в ціль. Існують й інші варіанти, як збивати балістику. Але вони не такі ефективні.

Читайте також Дефіцит буде більшим, – Волкер сказав, чи критичною для України стане нестача Patriot

Чи є альтернатива технології "hit-to-kill"?

За словами Криволапа, альтернативи існують. Але є питання щодо доцільності. До прикладу, ефективність роботи комплексу С-400, який перебуває на озброєнні в Росії – приблизно 30%. Там не впроваджена технологія "hit-to-kill".

Що це за технологія? Ракета запускається. Спершу вона летить за променем, який дає локатор. Він фактично керує нею. Ближче до місця зіткнення ракета перемикається на власний радар, який допомагає довестися до цілі. І протиракета влучає "лоб в лоб" з балістикою,

– розповів Криволап.

Якщо така технологія не освоєна, тоді залишається інший варіант. Можна прорахувати точку "зустрічі" протиракети з ракетою. І в цьому місці вже здійснити підрив. Уламки можуть пошкодити балістикою. Але практика показує, що такий метод не завжди ефективний. Зокрема через значну швидкість балістичної ракети.

Фактично якщо ти не маєш можливості реалізувати технологію "hit-to-kill", то тобі взагалі не варто говорити, що можеш збивати балістичну зброю. Ось це основна проблема,

– зазначив Криволап.

Скільки часу може піти на розробку аналога Patriot?

Як наголосив Криволап, розробка зенітної ракети – надзвичайно складний процес. І швидко розробити її не завжди можливо. На це може піти щонайменше 8 років. Зенітна ракета сама по собі є порівняно маленькою, але вона "нашпигована" величезною кількістю різних технологій. І не кожна країна зможе це реалізувати.

Свого часу Сполучені Штати розробили ракети PAC-3 до ЗРК Patriot, які дійсно ефективно знищують балістику. І зараз США користуються тим, що вони фактично монополісти на цьому ринку. Але Ізраїль таки зміг розробити аналог.

В Ізраїлі розробили "Пращу Давида", але на це пішло 12 років. Там й на 50% у розробці були присутні Сполучені Штати. Це непросте завдання. Не всі країни таке потягнуть. Ти вкладаєш гроші, але не знаєш, чи вони колись відіб'ються. Штати колись сказали, що зроблять таку зброю. Усіх це влаштовувало. Але тепер потужностей не вистачає,

– зазначив Криволап.

До прикладу, Сполучені Штати зараз випускають приблизно 600 – 620 PAC-3 на рік. При цьому країни Близького Сходу лише за три дні з початку військової операції США проти Ірану використали понад 800 таких ракет. Це показує, що дефіцит буде зростати.

Якщо Україна колись зможе розробити аналог до ЗРК Patriot, то зможе обірвати серйозну "залежність" від Сполучених Штатів. Але є питання, чи США зацікавлені в тому, аби допустити конкурента на цей ринок.

Зверніть увагу! За даними Financial Times, США вже повідомили європейських союзників про затримки в постачанні зброї через конфлікт на Близькому Сході. Штати були змушені перекидати зброю з інших регіонів, аби покрити дефіцит через бойові дії з Іраном.

ЗРК Patriot в Україні: останні новини

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат підтвердив, що Сили оборони наразі застосовують системи Patriot для збиття російських балістичних ракет. Українські екіпажі ефективно працюють, однак є проблема з нестачею ракет. Держава працює над тим, аби їх було більше.

Головний редактор Defense Express Олег Катков зауважив, що Україна дійсно могла б розробити аналог Patriot. Але тут є одразу кілька проблем. Українські компанії здатні виробити частину механізмів, але далі без допомоги європейських партнерів не обійтися.