Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриваємо небо України" Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що наразі українські фахівці прикладають максимум зусиль для створення власної системи протиракетної оборони.

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Чи реально створити власний аналог Patriot за кілька років війни?

"Якщо говорити про FP-7X – ми бачимо, наскільки важко військово-політичному керівництву збирати ці антибалістичні ракети з усіх можливих джерел. Ця залежність має важкі наслідки, бо противник знає про наші дефіцити та від удару до удару нарощує застосування балістики", – сказав Романенко.

Під час масованих атак Росія застосовує різні типи ракет, зокрема значну частину балістичних "Іскандер-М" і гіперзвукових "Циркон", які є складними цілями для перехоплення, тому Україні необхідно зменшувати залежність від обмежених ресурсів ППО, накопичувати й ефективно використовувати наявні боєприпаси та паралельно розвивати власні спроможності протиракетної та протиповітряної оборони.

Створення повноцінного зенітного комплексу зазвичай займає 7 – 10 років, у прискореному режимі – мінімум 5. Тут завдання вирішується за рік завдяки принципу конструктора: Україна розробляє власну ракету – дешевшу, але не менш ефективну за Patriot, а союзники беруть на себе інші аспекти, наприклад, радарні станції, системи управління, пускові установки.

Головне завдання зараз – швидко інтегрувати всі складники та провести випробування, щоб Україна отримала власні задокументовані результати.

Українські підприємства паралельно працюють над зенітними ракетними комплексами різної дальності. Середня та велика дальність, як правило, уже передбачають антибалістичні спроможності. Це потребує колосальних зусиль та коштів – особливо в умовах війни. Але ми бачимо прогрес і віримо, що це здійсниться,

– сказав Романенко.

Як Україні подолати дефіцит ракет для протиракетної оборони: дивіться у відео

Що ще відомо про нові розробки українського ВПК?

Україна інтегрувала новітні дрони-ракети Areion, розроблені Державним КБ "Луч", у систему комплексу "Нептун". Завдяки модернізації стандартних самохідних пускових установок, ці засоби ураження тепер можуть запускатися безпосередньо з них, використовуючи спеціальні транспортно-пускові контейнери.

Ключовою перевагою Areion є підвищена стійкість до засобів РЕБ, що дозволяє ефективно вражати ворожі цілі навіть у складних умовах придушення сигналів. Це рішення суттєво розширює бойові можливості "Нептуна", перетворюючи його з вузькоспеціалізованого протикорабельного комплексу на багатофункціональну систему здатну ефективно діяти у сучасній війні.