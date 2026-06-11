Про це стало відомо з відкритих тактико-технічних характеристик комплексу. Деталі передає Мілітарний.

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Що відомо про нові спроможності української зброї?

Ракету-дрон Areion розробило й продовжує виготовляти Держпідприємство "Київське державне конструкторське бюро "Луч".

При цьому Areion постачається в спеціальному транспортно-пусковому контейнері й може запускатися зі стандартної самохідної пускової установки ракетного комплексу "Нептун".

Але цим можливості запуску ракети-дрона не обмежуться – її можна також запускати з універсального причепа або напівпричепа.



Дрон Areion / Фото: Мілітарний

Довідка. Ракета-дрон Areion створена на основі проєкту "Паляниця" та призначена для ураження об'єктів у глибині території противника. Згідно з технічними характеристиками, вона розрахована на знищення прибережної інфраструктури та важливих стаціонарних цілей навіть за умов активної радіоелектронної боротьби.



Заявлена дальність польоту становить до 600 кілометрів, а бойове навантаження – приблизно 100 – 120 кілограмів. Апарат здатен рухатися на надмалій висоті – від 20 метрів, що ускладнює його виявлення та перехоплення, оскільки ефективність ворожої ППО проти таких низьколітних цілей є обмеженою.

Чим відомі інші українські військові розробки?

Українська оборонна компанія SkyFall взяла участь у ILA Berlin Air Show 2026 – найбільшій аерокосмічній виставці Європи – де представила свої безпілотні системи поряд із провідними світовими виробниками, зокрема Airbus, Boeing, Rheinmetall і Lockheed Martin.

Під час демонстраційної програми показали важкий бомбер Vampire та дрон-перехоплювач P1-SUN, а також інші розробки, включно з FPV-дронами Shrike та системами зв'язку.

У компанії зазначають, що Vampire став одним із найефективніших українських безпілотних засобів ураження за підсумками 2025 року.