Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що у Fire Point чітко сказали, що випробовують балістичну ракету FP-7, яка за своєю "природою" базується на зенітній 48Н6 від ЗРК С-400. Тобто в теорії цілком можливо переробити її на ракету до ППО.

Читайте також Чому Україна не б’є по Москві: виробник дронів чесно відповів

Чи реально швидко розробити український ЗРК?

За словами Каткова, Fire Point може готувати справжній "прорив", але тут є свої питання. Головне – де взяти головку самонаведення та інші важливі елементи.

Ракету 48Н6 розробляли для того, аби протидіяти балістичним ракетам. Тому є сподівання, що вона працюватиме із західною головкою самонаведення разом з сучасним радіолокаційним комплексом.

Fire Point готова дати ракету. І все. Головка самонаведення, радіолокаційна станція, система управління, яка об'єднає все в єдиний контур – це не від України. Треба об'єктивно визнати, що Україна ніколи не робила ЗРК як кінцевий виробник. Ми створювали певні елементи. Головки самонаведення робили, але тих підприємств вже давно немає. До прикладу, то й же "Арсенал",

– зазначив Катков.

Фактично зараз усе залежить від того, чи погодяться європейські або інші компанії на співпрацю. Якщо вже зараз розпочнеться спільна робота, то дійсно першу балістичну ракету вдасться збити у 2027 році. Але це радше вихід на випробування, ніж про серійне виробництво.

Зверніть увагу! Співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман, що в планах компанії – перехопити першу балістичну ракету наприкінці 2027 року. Якщо вдасться зменшити вартість до 1 мільйона доларів, то це буде справжній прорив у сфері ППО.

США та Європа мали проблеми з власними ЗРК

Як наголосив Катков, не можна відкидати досвід інших країн у створенні ЗРК. У 1980-х США витратили мільярди доларів на ракету PAC-2 до ЗРК Patriot, яка проявила себе не надто ефективно під час операції "Буря в пустелі". Американці були змушені їх вдосконалювати.

Крім того, не так давно схожа ситуація трапилася і з французько-італійським комплексом SAMP/T, який також мав перехоплювати балістичні ракети.

SAMP/T приїжджає до України. Тоді були заяви, що Україні потрібні комплекси, які перехоплюють балістику, як Patriot та SAMP/T. Після певних ситуацій вже почали говорити просто про Patriot. SAMP/T теж має проблеми з перехопленням балістики,

– розповів Катков.

ППО для України: останні новини