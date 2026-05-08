Відповідну інформацію повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в етері телемарафону.

З якою проблемою зіткнулася Україна?

Юрій Ігнат повідомив про гострий дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони через проблеми з постачанням озброєння. Командувач Повітряних сил ЗСУ каже, що запаси боєприпасів швидко виснажуються через атаки.

За його словами, Україна постійно працює, щоб отримати додаткові ракети для комплексів PAC-3, NASAMS, IRIS-T та інших систем – зокрема, шляхом переговорів з партнерами, а також завдяки зустрічам у форматі "Рамштайн".

Полковник зізнався, що іноді доводиться просити навіть невеликі партії, наприклад по 5 – 10 ракет. Він додав, що частково значні витрати засобів пов'язані з інтенсивними російськими атаками саме впродовж цієї зими.

Він констатував, що Україна протягом зимового періоду пережила щонайменше 15 великих масованих обстрілів, зокрема енергетичних об'єктів, через що наявні запаси необхідних ракет потребують термінового поповнення.

Крім вищезгаданого, Юрій Ігнат звернув увагу на те, що загалом подібне зростання глобального попиту на системи протиповітряної оборони та критично важливі боєприпаси спричинені конфліктом на Близькому Сході.

До речі, політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу нагадував, що Україна вже стикалася з проблемою воєнних поставок після початку війни між ХАМАС і Ізраїлем, це призвело до нестачі критично важливих ресурсів.



Пізніше нестачу озброєння вдалося дещо компенсувати, зокрема завдяки альтернативним рішенням і додатковим поставкам. Але та ситуація показала реальний вплив глобальних конфліктів на обороноздатність України.

Сьогодні пускові установки, які перебувають у складі певних підрозділів і батарей, напівпорожні – це ще м'яко кажучи. Вони мають обмежену кількість ракет, але вони повинні бути,

– заявив він.

Водночас він розповів, що через обмежену кількість ракет і засобів ППО українське командування змушене розподіляти наявні ресурси між різними регіонами, щоб підтримувати базовий рівень захисту по всій території країни.

Також полковник констатував, що українські військові вже отримали унікальний бойовий досвід застосування сучасних систем протиповітряної оборони, дронів-перехоплювачів і винищувачів F-16 в умовах повномасштабної війни.

Як Україні допомагають союзники?

Цього тижня президент Володимир Зеленський за результатами розмови з генеральним секретарем НАТО Марко Рютте підтвердив, що постачання антибалістичних ракет для України в межах програми PURL триватиме.

Також США нещодавно схвалили продаж Україні боєприпасів JDAM-ER на суму 373,6 мільйона доларів, зокрема ідеться про 1,2 тисячі комплектів хвостових частин для JDAM KMU-572 і 332 комплекти для JDAM KMU-556.

Водночас Україна підписала угоду про співпрацю у виробництві ударних безпілотників і систем радіоелектронної боротьби з Естонією. Таллін спрямує щонайменше 0,25% ВВП на допомогу Україні протягом 2026 року.