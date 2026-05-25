Про це в коментарі 24 Каналу розповів авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський. На його думку, для правильної оцінки ситуації ці дві речі – технологічна досконалість і темпи промислового виробництва – слід чітко розділяти.

Чи вирвалася Росія вперед

Храпчинський пояснює, що Росія змогла вирватися вперед у кількісному насиченні фронту завдяки принципово іншій логіці. Замість розробки складної зброї вона створила дешевий і простий модуль УМПК, який у стислі терміни перетворив колосальні радянські запаси старих фугасних бомб на далекобійний боєприпас. Підхід – суто кількісний: коли на позицію летять тонни вибухівки, ворогу важливий не рівень технологій, а масштаб вогневого тиску.

Якщо говорити про кількісний показник та темпи насичення фронту, то Росія змогла вирватися вперед завдяки концептуально іншому підходу. Вони створили максимально дешевий, простий та легкий у збиранні модуль УМПК, який дозволив їм у стислі терміни конвертувати колосальні радянські запаси старих фугасних бомб у далекобійну зброю,

– каже Храпчинський.

Водночас у питанні точності й надійності картина кардинально інша. Російські КАБи, за словами Храпчинського, мають суттєве кругове відхилення, летять із великою похибкою і вразливі до засобів радіоелектронної боротьби. Західні системи, навпаки, оснащені цифровими завадозахищеними контурами керування та вдосконаленою аеродинамікою, що дозволяє уражати цілі з точністю до кількох метрів. Але тут, наголошує Храпчинський, Захід припускається стратегічної помилки: він не усвідомлює, що навіть найрозумніша зброя без масового виробництва не здатна змінити ситуацію на фронті.

Якщо оцінювати саме тактико-технічні характеристики в контексті точності та надійності, російський КАБ критично відстає від західних аналогів – це однозначно не високоточна зброя. Отже, Захід тотально випереджає Росію в "інтелекті" боєприпасів, але програє в усвідомленні того, що на війні такої інтенсивності навіть найрозумніша зброя повинна обов'язково підкріплюватися масштабними темпами виробництва,

– додає експерт.

Що відомо про застосування КАБів обома сторонами війни?

Сили оборони стримують ворога дронами, але Росія продовжує бити КАБами: на найгарячіших ділянках фронту навколо Гуляйполя, Добропілля та Слов'янська зафіксовано понад 6 600 ударів авіабомбами лише за три місяці вздовж 150 кілометрів фронту.

Україна розробила власну керовану авіабомбу "Вирівнювач", яка втричі дешевша за американські JDAM-ER та призначена для ураження цілей у глибокому тилу противника — боєприпас вже закуплений Міноборони першою партією.