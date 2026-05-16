24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Російській наступ затягується

За даними Інституту вивчення війни у ​​Вашингтоні, округ Колумбія, російські війська в Україні відступали другий місяць поспіль у квітні. За оцінками, вони залишили 46 квадратних кілометрів окупованої території, а у березні – 13 квадратних кілометрів.

Дивіться також Росія планує знищити керівництво України: аналітик USCC сказав, що стоїть за цими повідомленнями

Протягом весни 2025 року росіяни неухильно просувалися зі швидкістю близько 40 квадратних кілометрів на місяць. Цьогорічний відступ росіян означає, що щось змінилося. Наразі варто запитати, чи затримано або навіть програно російський весняний наступ Росією.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Один картограф та аналітик вбачає наразі затримку. Але така затримка може свідчити про довгострокову втрату імпульсу для росіян. Інший картограф та аналітик застерігає від самозаспокоєння з боку України. У повітрі, якщо не на землі, росіяни ще далеко не здаються.

"Схоже, російський наступ відкладено, якщо він взагалі буде", – написав український картограф Віталій. За його словами, головною проблемою росіян вздовж усієї 1200-кілометрової лінії фронту є "постачання живої сили".

Так, чисельність російських військ в Україні, як і минулого року, становить понад 700 000 осіб. Цього достатньо, щоб забезпечити російським полкам значну чисельну перевагу в найважливіших секторах. І так, Кремль і досі щомісяця набирає понад 20 000 нових військових. Натомість пропонує їм щедрі, але потенційно нестійкі грошові премії.

Однак посилення ударів українських безпілотників призводить до загибелі щонайменше стільки ж росіян, скільки Кремль мобілізує щомісяця. Це посилює навантаження на окупаційні війська, які, попри значні втрати, намагаються зосередити достатню кількість військ у потрібних секторах для продовження наступу.

Чим Росія ризикує, коли перекидає сили?

Щоб швидко зосередити війська та з такою ж швидкістю поповнювати бойові втрати, росіянам доводиться утримувати стратегічний резерв – близько 20 000 солдатів одразу за лінією фронту. Єдина альтернатива – зосередити війська для наступу в одному районі, перекинувши їх з іншого.

Такий підхід ризикує послабити російські позиції та спровокувати локальні українські контратаки. Схожі ми спостерігали на початку 2026 року. Тоді ЗСУ повертали територію на біля Гуляйполя після того, як росіяни перемістилися на північ, щоб продовжити наступ через Покровськ і Мирноград.

Російські командири на власному гіркому досвіді на південному сході переконались, що стратегічний резерв є критично важливим. Однак їм не вдається щомісяця залучати достатню кількість нових військ, щоб сформувати та підтримати цей резерв.

The main ukrainian challenge for the next few months is to counter the massive air guided bombs (KAB) campaign.



On the hottest area of the frontline (Hulialpole, Dobropilla and Sloviansk), Russia is constantly hitting everything with KABs. In total, I mapped 6 600 impacts for… pic.twitter.com/nWyMbnXHOI — Clément Molin (@clement_molin) May 10, 2026

Проблема живої сили росіян

Поточна проблема росіян з укомплектуванням військових почалася минулого року.

"Російські військові не змогли досягти своїх цілей у 2025 році через великі втрати під час наступальних операцій",

– пояснила українсько-американська аналітична група Two Marines.

"Якщо поточна тенденція набору збережеться до кінця року, російська армія виконає свій план набору лише на 80 – 85%", — додали у Two Marines. "Навіть у військах безпілотних систем Росії наразі катастрофічно не вистачає новобранців. За перші чотири місяці року Росія виконала лише 16% своєї річної квоти набору".

Звісно, ​​не допомагає противнику й те, що Україна значно розширила свою кампанію ударів БпЛА по всій російській логістичній зоні. Ц це приблизно на 200 кілометрів від лінії фронту. Сотнями ударів на місяць по складах, поїздах та вантажівках, українські сили БпЛА послаблюють російські полки ще до того, як ті встигають розпочати наступ. "Постачання атакують на етапі виробництва та транспортування, ще до того, як вони досягають фронту», – зазначає українська аналітична група Tocnyi.

Посилення тиску українських безпілотників, безумовно, віщує погане для довгоочікуваного щорічного наступу Росії. Але росіяни не зовсім бездіяльні в повітрі. Якщо й є підстави стверджувати, що російський наступ все ще триває, то це у вигляді авіаударів та бомбардуванням українських позицій.

Росія тероризує позиції СОУ керованими авіабомбами

Україна, видно, має перевагу в БпЛА. Але Росія переважає за кількістю бойових літаків, які скидають КАБи з відстані в десятки кілометрів за лінією фронту. Вони руйнують українські укріплення, завдають втрат серед військових, а також ускладнюють логістику на фронті.

На найгарячіших ділянках фронту навколо Гуляйполя, Добропілля, а також Слов'янська "Росія постійно обстрілює все КАБами", – зазначив французький картограф Клеман Молін. Він стверджував, що зафіксував 6 600 ударів КАБ вздовж лише 150 кілометрів фронту за останні три місяці. Ймовірно, є ще багато тисяч ударів, які Молін не може точно визначити, визнав він.

Атаки загрожують послабити українську оборону навіть більше, ніж удари безпілотників послаблюють російський наступ. Це потенційно дозволяє запізнілому російському наступу розпочатися. "Завдання на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб протистояти масштабній кампанії з використанням КАБів", – наголосив Молін.

Однак через брак батарей зенітних ракет великої дальності та винищувачів з ракетами "повітря-повітря", Україна має обмежені можливості для перехоплення бомбардувальників КАБ до того, як вони скинуть свої смертоносні боєприпаси.

Тож, у певному сенсі, це змагання.