Про це 24 Каналу розповів старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний, зауваживши, що з боку Росії загроза ударів по будівлях управлінь державою й так залишається постійною. Останні повідомлення свідчать про те, що ворог намагається інформаційно "відігратись".

Що стоїть за повідомленням про намір Росії знищити керівництво України?

Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці пояснив, що ураження адміністративної будівлі чи резиденції не вплине на перебіг події на лінії бойового зіткнення.

Це медійний ефект та вплив, який росіяни намагаються просувати. Це інформаційна відповідь на ту поразку, яку Україна завдала росіянам напередодні 9 травня. Саме після цього окупанти почали погрожувати ударами у відповідь по "центрах ухвалення рішень",

– наголосив він.

Водночас Земляний додав, що такі погрози з боку Кремля насамперед націлені на внутрішню аудиторію, тобто росіян, а також на зовнішню.

Зауважте! Інформацію про намір Москви атакувати "центри ухвалення рішень" стало відомо з документів, які отримали фахівці ГУР МО. Мовиться про майже 20 політичних центрів, військових пунктів. Водночас Зеленський підкреслив, що Україна справедливо відповідатиме за кожен цинічний удар ворога. За його словами, ми відповідаємо по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву й по тих особах, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини.

