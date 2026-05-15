Про це Володимир Зеленський заявив удень 15 травня в своєму телеграм-каналі. Цього дня президент провів нараду з керівниками Генштабу Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки та Служби безпеки України.

Які цілі в Росії атакуватиме Україна?

За словами Зеленського, наші ракети та дрони полетять не тільки по воєнних об'єктах у Росії, але й по певних особах.

Визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та удари проти наших міст і сіл. Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей. Ми цілком справедливо відповідаємо по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву й по тих особах, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини проти України й українців,

– ідеться в дописі.

Президент подякував воїнам Сил оборони за відданість захисту українських інтересів та всім залученим українським структурам "за розбудову справді сильної системи наших далекобійних санкцій". Він підкреслив: це те, що ворог відчуває.

Росія хоче бити по Офісу Президента і резиденції Зеленського

Натомість росіяни готують нові ракетно-дронові удари по Україні. Серед цілей – "центри ухвалення рішень". Такі дані повідомили розвідники ГУР.

Куди хочуть стріляти росіяни в Києві – ворог має адреси / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Зеленський сказав росіянам, що народ неможливо перемогти. Тож Кремль має закінчувати свою війну та домовлятися про достойний мир, а не шукати, чим ще залякати Україну.

Звісно, ми взяли до відома цю інформацію. Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу. Українці заслуговують на свій суверенітет так само, як і будь-яка інша нація,

– зазначив глава держави.