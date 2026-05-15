Про це Буданов сказав у новому інтерв'ю для The Times.

Як Кремль намагається вбити Буданова?

Кирило Буданов очолював Головне управління розвідки (ГУР) з серпня 2020 року до січня цього року, після чого його призначили керівником Офісу президента. За цей час він пережив щонайменше десять замахів на своє життя.

Після призначення на нову посаду Буданов став одним з голових переговорників України у контактах із Росією, водночас займаючись формуванням довгострокової оборонної стратегії.

Довідка. Кирило Буданов має досвід служби в розвідці та вважається одним із ключових організаторів низки спеціальних операцій українських сил. Буданов має звання Героя України – найвищу державну військову нагороду, а також, як повідомляється, підтримує тісну взаємодію зі структурами ЦРУ.

За словами керівника ОП, спроби Кремля організувати його ліквідацію є "абсолютно нормальними".

Водночас, попри постійну загрозу життю, сам Буданов вважає, що переговорний процес може привести до завершення війни.

Я не зобов'язаний нікому довіряти, я повинен досягти результату. Будь-які способи, форми та методи роботи хороші, якщо вони дають цей результат. Я не займаюся справами, у які не вірю... Я вірю в переговорний процес, його завершення та результат,

– сказав він.

Кирило Буданов зазначив, що досвід роботи на посаді керівника розвідки допомагає йому в переговорах, оскільки він має доступ до джерел інформації та контактів у Росії. Це дозволяє краще розуміти позиції, слабкі сторони та "червоні лінії" співрозмовників.

Ми мали з ними справу багато років, тому повірте, я знаю, як з ними розмовляти,

– пояснив він.

Як керівник ГУР, Буданов також створив систему обміну полоненими, яка часто базувалася на неофіційних каналах у Росії для повернення українських військових і цивільних. Ці ж канали, за його словами, нині можуть бути корисними й у мирних переговорах.

Нагадаємо, 15 травня, Україна та Росія провели перший етап масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". У цей день додому повернулися 205 воїнів, серед яких військові ЗСУ, ТрО, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Як зазначив омбудсмен Дмитро Лубінець, цей обмін був особливий тим, що 95% повернутих військових потрапили у полон ще в 2022 році. Серед них є значна частина захисників Маріуполя, зокрема "Азовсталі".

Водночас Росія перешкоджала процесу: спочатку в Кремлі погодилися на масштабний обмін військовополоненими в обмін на так зване "перемир'я" 9, 10 та 11 травня, однак після цього почали все затягувати.

Чи може Росія здійснити ядерний удар?

В інтерв'ю The Times Кирило Буданов також прокоментував ймовірність ядерного удару. За його словами, паніка навколо цієї теми часто є перебільшеною.

Керівник ОП зазначив, що Росія має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент і на будь-якій відстані: її ядерний потенціал дозволяє виконати таке завдання. Однак йдеться передусім про питання політичної волі.

Наразі, за словами Буданова, українська розвідка не фіксує підготовчих дій Росії щодо застосування "ядерки".