Об этом Буданов сказал в новом интервью для The Times.

Как Кремль пытается убить Буданова?

Кирилл Буданов возглавлял Главное управление разведки (ГУР) с августа 2020 года до января этого года, после чего его назначили руководителем Офиса президента. За это время он пережил по меньшей мере десять покушений на свою жизнь.

После назначения на новую должность Буданов стал одним из главных переговорщиков Украины в контактах с Россией, одновременно занимаясь формированием долгосрочной оборонной стратегии.

Справка. Кирилл Буданов имеет опыт службы в разведке и считается одним из ключевых организаторов ряда специальных операций украинских сил. Буданов имеет звание Героя Украины – высшую государственную военную награду, а также, как сообщается, поддерживает тесное взаимодействие со структурами ЦРУ.

По словам руководителя ОП, попытки Кремля организовать его ликвидацию являются "абсолютно нормальными".

В то же время, несмотря на постоянную угрозу жизни, сам Буданов считает, что переговорный процесс может привести к завершению войны.

Я не обязан никому доверять, я должен достичь результата. Любые способы, формы и методы работы хороши, если они дают этот результат. Я не занимаюсь делами, в которые не верю... Я верю в переговорный процесс, его завершение и результат,

– сказал он.

Кирилл Буданов отметил, что опыт работы на должности руководителя разведки помогает ему в переговорах, поскольку он имеет доступ к источникам информации и контактам в России. Это позволяет лучше понимать позиции, слабые стороны и "красные линии" собеседников.

Мы имели с ними дело много лет, поэтому поверьте, я знаю, как с ними разговаривать,

– объяснил он.

Как руководитель ГУР, Буданов также создал систему обмена пленными, которая часто базировалась на неофициальных каналах в России для возвращения украинских военных и гражданских. Эти же каналы, по его словам, сейчас могут быть полезными и в мирных переговорах.

Напомним, 15 мая, Украина и Россия провели первый этап масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000". В этот день домой вернулись 205 воинов, среди которых военные ВСУ, ТрО, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Как отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец, этот обмен был особый тем, что 95% возвращенных военных попали в плен еще в 2022 году. Среди них есть значительная часть защитников Мариуполя, в частности "Азовстали".

В то же время Россия препятствовала процессу: сначала в Кремле согласились на масштабный обмен военнопленными в обмен на так называемое "перемирие" 9, 10 и 11 мая, однако после этого начали все затягивать.

Может ли Россия осуществить ядерный удар?

В интервью The Times Кирилл Буданов также прокомментировал вероятность ядерного удара. По его словам, паника вокруг этой темы часто является преувеличенной.

Руководитель ОП отметил, что Россия имеет возможность нанести ядерный удар в любой момент и на любом расстоянии: ее ядерный потенциал позволяет выполнить такую задачу. Однако речь идет прежде всего о вопросе политической воли.

Сейчас, по словам Буданова, украинская разведка не фиксирует подготовительных действий России по применению "ядерки".