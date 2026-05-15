Об этом 24 Каналу рассказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной, отметив, что со стороны России угроза ударов по зданиям управлений государством и так остается постоянной. Последние сообщения свидетельствуют о том, что враг пытается информационно "отыграться".

Смотрите также Россия планирует втянуть Беларусь в новую агрессию: Зеленский назвал направления

Что стоит за сообщением о намерении России уничтожить руководство Украины?

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества объяснил, что поражение административного здания или резиденции не повлияет на ход события на линии боевого соприкосновения.

Это медийный эффект и влияние, который россияне пытаются продвигать. Это информационный ответ на то поражение, которое Украина нанесла россиянам накануне 9 мая. Именно после этого оккупанты начали угрожать ответными ударами по "центрам принятия решений",

– подчеркнул он.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

В то же время Земляной добавил, что такие угрозы со стороны Кремля прежде всего нацелены на внутреннюю аудиторию, то есть россиян, а также на внешнюю.

Заметьте! Информацию о намерении Москвы атаковать "центры принятия решений" стало известно из документов, которые получили специалисты ГУР МО. Речь идет о почти 20 политических центрах, военных пунктах. В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина будет справедливо отвечать за каждый циничный удар врага. По его словам, мы отвечаем по российской нефтяной промышленности, военному производству и по тем лицам, которые непосредственно совершают военные преступления.

Россия готовится к новым ударам: детали