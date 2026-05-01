Про це повідомили у Генштабі та Міноборони.

Чим особливі симулятори винищувачів F-16?

Україна нині має стаціонарні симулятори винищувачів F-16. А тепер на додачу отримала й перші мобільні зразки.

"Це піднімає рівень підготовки пілотів на новий рівень", – зауважили у Міноборони.

Тренажери можна оперативно переміщувати, що критично важливо для безпеки пілотів і збереження техніки в умовах постійних загроз.

Вони моделюють сценарії бойових місій, відпрацьовують швидкість реакції та ситуаційну обізнаність. При цьому не треба витрачати ресурс літаків і та наражати на ризик екіпажі. Технологія дозволяє детально моделювати виконання конкретних бойових завдань ще до вильоту на реальних літаках.

Винищувачі F-16 вже захищають українське небо. Щоб підвищувати ефективність перехоплення повітряних цілей, маємо постійно вдосконалювати підготовку пілотів і скорочувати час від навчання до бойового застосування,

– зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

Зверніть увагу! Підготовка українських пілотів відбувається за стандартами НАТО. Запровадження мобільних тренажерів є частиною переходу на сучасні підходи Альянсу.



Але нові мобільні тренажери розроблені з урахуванням українських вимог і технічного завдання. Вони адаптовані під місцеві умови, зокрема під географію України.

Михайло Федоров розповів, що до передачі причетні партнери коаліції спроможностей повітряних сил, уряди Нідерландів, Чехії, Австрії та компанії-розробники.

F-16 в Україні

Винищувачі F-16 активно використовуються для відбиття російських атак. Зокрема, під час атаки 3 квітня пілоти знищили 24 крилаті ракети. А під час атаки 14 березня за участі пілотів винищувачів F-16 вдалося знешкодити 100% ворожих крилатих ракет.

Водночас видання Reuters на початку березня повідомило, що українські винищувачі більше ніж три тижні не мали достатньої кількості ракет для захисту. При цьому начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі 24 Каналу зазначав, що Повітряні сили ЗСУ не коментуватимуть ці повідомлення, але те, що проблема дефіциту ракет різних типів є постійною, він підтвердив.

До слова, у 2026 році може також початися навчання українських пілотів на шведських винищувачах Gripen, розповів 19 квітня в етері 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап. Швеція у 2025 пообіцяла їх передати Україні. Такий тип авіації для України після F-16 – №2, бо за всіма параметрами підходить українській армії. Ключова перевага Gripen полягає у французькій ракеті класу Meteor, дальність ураження якої становить 250 – 300 кілометрів.