Об этом сообщили в Генштабе и Минобороны.

Смотрите также Премьер Норвегии ответил, когда страна отправит в Украину F-16

Чем особые симуляторы истребителей F-16?

Украина сейчас имеет стационарные симуляторы истребителей F-16. А теперь в придачу получила и первые мобильные образцы.

"Это поднимает уровень подготовки пилотов на новый уровень", – отметили в Минобороны.

Тренажеры можно оперативно перемещать, что критически важно для безопасности пилотов и сохранения техники в условиях постоянных угроз.

Они моделируют сценарии боевых миссий, отрабатывают скорость реакции и ситуационную осведомленность. При этом не надо тратить ресурс самолетов и и подвергать риску экипажи. Технология позволяет детально моделировать выполнение конкретных боевых задач еще до вылета на реальных самолетах.

Истребители F-16 уже защищают украинское небо. Чтобы повышать эффективность перехвата воздушных целей, должны постоянно совершенствовать подготовку пилотов и сокращать время от обучения до боевого применения,

– отметил министр обороны Михаил Федоров.

Обратите внимание! Подготовка украинских пилотов происходит по стандартам НАТО. Введение мобильных тренажеров является частью перехода на современные подходы Альянса.



Но новые мобильные тренажеры разработаны с учетом украинских требований и технического задания. Они адаптированы под местные условия, в частности под географию Украины.

Михаил Федоров рассказал, что к передаче причастны партнеры коалиции возможностей воздушных сил, правительства Нидерландов, Чехии, Австрии и компании-разработчики.

F-16 в Украине

Истребители F-16 активно используются для отражения российских атак. В частности, во время атаки 3 апреля пилоты уничтожили 24 крылатые ракеты. А во время атаки 14 марта с участием пилотов истребителей F-16 удалось обезвредить 100% вражеских крылатых ракет.

В то же время издание Reuters в начале марта сообщило, что украинские истребители более трех недель не имели достаточного количества ракет для защиты. При этом начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии 24 Канала отмечал, что Воздушные силы ВСУ не будут комментировать эти сообщения, но то, что проблема дефицита ракет различных типов является постоянной, он подтвердил.

К слову, в 2026 году может также начаться обучение украинских пилотов на шведских истребителях Gripen, рассказал 19 апреля в эфире 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап. Швеция в 2025 году пообещала их передать Украине. Такой тип авиации для Украины после F-16 – №2, потому что по всем параметрам подходит украинской армии. Ключевое преимущество Gripen заключается во французской ракете класса Meteor, дальность поражения которой составляет 250 – 300 километров.