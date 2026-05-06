Про це пише Business Insider.

Дивіться також Розв'яжуть дуже серйозну проблему: авіаексперт назвав цінну для України якість Gripen

Як навчаються українські пілоти F-16?

Від самого початку підготовки пілотів навчають діяти без повної залежності від навігаційних систем. Такий підхід став необхідністю через постійні спроби противника вивести з ладу зв’язок і навігацію.

Навіть під час базового навчання за кордоном курсанти відпрацьовують сценарії втрати GPS. За словами самих пілотів, критично важливою навичкою є здатність виконувати польоти на малих висотах, орієнтуючись без електронних підказок. Якщо для західних колег це запасний варіант, то для українських авіаторів – щоденна практика.

Під час курсу, організованого Королівськими ВПС, пілотів вчать використовувати природні орієнтири – річки, рельєф, дороги – щоб компенсувати втрату навігації. Це дозволяє зберігати ефективність навіть під час активного глушіння сигналів, яке впливає не лише на маршрути, а й на зв’язок та наведення озброєння.

Розвиток РЕБ змушує військових шукати нові рішення – від модернізації безпілотників до зміни тактики застосування авіації та наземних сил.

Понад пів сотні українських пілотів уже завершили базову підготовку у Великій Британії. Далі вони продовжать навчання на реактивній техніці, зокрема з переходом на винищувачі F-16, які Україна почала отримувати раніше.

Інструктори відзначають швидкий прогрес курсантів: від перших польотів до виконання складних маневрів і моделювання бойових місій. Самі пілоти кажуть, що такі тренування суттєво підвищують впевненість перед реальними вильотами.

Україна отримала мобільні симулятори F-16