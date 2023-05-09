Трам має виплатити компенсацію в розмірі 2 мільйонів доларів Керролл. У США суд визнав Трампа винним й у справі про наклеп за позовом, що подала Керрол.
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Що відомо про справу Трампа
Федеральне журі Манхеттена визнало, що Трамп навесні 1996 року вчинив сексуальне насильство над Керролл у гардеробній універмагу.
Також Трампа визнали винним у наклепі, коли він заперечував цей інцидент. Відтак до 2 мільйонів присудили ще 3 мільйони доларів компенсації на користь Керрол.
Раніше Трамп звернувся до суду, попросивши відкласти розгляд справи про наклеп на 4 тижні. На його думку, потрібно було перенести розгляд через підвищену увагу до процесу з боку ЗМІ.
Інші звинувачення Трампа
- Колишнього президента США також звинувачують у тому, що перед виборами 2016 року він через адвоката виплатив порнозірці Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним десятьма роками раніше.
- 4 квітня Трамп прибув до офісу окружного прокурора Мангеттена, де його взяли під арешт до пред'явлення звинувачення.
- Після висунення обвинувачення Трамп покинув залу суду. Наступне засідання відбудеться аж 4 грудня 2023 року.