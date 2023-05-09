Трам должен выплатить компенсацию в размере 2 миллионов долларов Кэрролл. В США суд признал Трампа виновным и по делу о клевете по подавшей Кэррол.
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Что известно о деле Трампа
Федеральное жюри Манхэттена признало, что Трамп весной 1996 года совершил сексуальное насилие над Кэрролл в гардеробном универмаге.
Также Трампа признали виновным в клевете, когда он отрицал этот инцидент. Следовательно, к 2 миллионам присудили еще 3 миллиона долларов компенсации в пользу Кэрролл.
Ранее Трамп обратился в суд, попросив отложить рассмотрение дела о клевете на 4 недели. По его мнению, нужно было перенести разбирательство из-за повышенного внимания к процессу со стороны СМИ.
Другие обвинения Трампа
- Бывший президент США также обвиняется в том, что перед выборами 2016 года он через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее.
- 4 апреля Трамп прибыл в офис окружного прокурора Мангеттена, где его взяли под арест до предъявления обвинения.
- После предъявления обвинения Трамп покинул зал суда . Следующее заседание состоится 4 декабря 2023 года.