Об этом Трамп рассказал время поздравительной речи в честь короля и королевы Великобритании.

Каким признанием ошеломил Трамп?

Американский лидер признался, всегда хотел бы пожить в Букингемском дворце. Такую идею он планирует обсудить с королем Чарльзом ІІІ, находящийся с визитом в Вашингтоне.

Я всегда хотел жить в Букингемском дворце! Обсудим это с королем и королевой через несколько минут,

– написал он в соцсети Truth Social.

Так он отреагировал на публикацию Daily Mail о возможных родственных связях с британским монархом.

Справка. Букингемский дворец является официальной лондонской резиденцией британских монархов. Он расположен у парка Сент-Джеймс. Именно здесь, в Букингемском дворце, проводятся государственные приёмы и другие торжественные события. Его еще называют дорогим дворцом на планете. Здание насчитывает 755 комнат., в том числе 19 парадных залов, 52 королевских спальни и 188 комнат для персонала.

Кроме того, Трамп признался, что его мать восхищалась британской королевской семьей и даже была "влюблена" в короля Чарльза III.

Каждый раз, когда королева принимала участие в церемонии, моя мама была прикована к телевизору и говорила: "Смотри, Дональде, посмотри, как красиво"… Но я тоже помню, как она очень четко сказала: "Чарльз… смотри, юный Чарльз, он такой милый". Моя мама была влюблена в Чарльза. Можете вообразить?,

– отметил Трамп.

Американский президент добавил, что его родители были замужем 63 года и, обратившись к своей жене, сказал, что они не смогут повторить этот рекорд.

К слову, Мелания и Дональд Трамп поженились в 2005 году. Тогда ему было 58 лет, а ей– 34. Это третий брак президента.

О чем Трамп пообщался с Чарльзом III?

Во время встречи с королем стороны обсудили вопросы безопасности и международной политики, в частности, Трамп вспоминал Владимира Путина и его намерения по поводу войны.

Эксперты по чтению по губам сказали, что американский лидер пытался поговорить о недавней стрельбе и войне России.

Кроме того, в программе визита также участвовало в садовой вечеринке в резиденции британского посла в Вашингтоне.