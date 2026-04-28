Про це Трамп розповів час вітальної промови на честь короля та королеви Великої Британії.

Яким зізнанням приголомшив Трамп?

Американський лідер зізнався, що завжди хотів би пожити у Букінгемському палаці. Таку ідею він планує обговорити із королем Чарльзом ІІІ, який перебуває із візитом у Вашингтоні.

Я завжди хотів жити в Букінгемському палаці! Обговоримо це з королем і королевою за кілька хвилин,

– написав він у соцмережі Truth Social.

Так він відреагував на публікацію Daily Mail про можливі родинні зв'язки із британським монархом.

Довідка. Букінгемський палац є офіційною лондонською резиденцією британських монархів. Він розташований біля парку Сент-Джеймс. Саме тут, у Букінгемському палаці, проводяться державні прийоми та інші урочисті події. Його іще називають найдорожчим палацом на планеті. Будівля налічує 755 кімнат, зокрема 19 парадних залів, 52 королівські спальні та 188 кімнат для персоналу.

Окрім того, Трамп зізнався, що його мати захоплювалась британською королівською родиною і навіть була "закохана" в короля Чарльза ІІІ.

Щоразу, коли королева брала участь у церемонії, моя мама була прикута до телевізора і казала: "Дивись, Дональде, подивись, як красиво"… Але я також пам'ятаю, як вона дуже чітко сказала: "Чарльз… дивись, юний Чарльз, він такий милий". Моя мама була закохана в Чарльза. Можете уявити?,

– наголосив Трамп.

Американський президент додав, що його батьки були одружені 63 роки і, звернувшись до своєї дружини, сказав, що вони не зможуть повторити цей рекорд.

До слова, Меланія та Дональд Трамп одружились у 2005 році. Тоді йому було 58 років, а їй – 34. Це третій шлюб президента.

Про що Трамп поспілкувався із Чарльзом III?

Під час зустріч із королем сторони обговорили питання безпеки та міжнародної політики, зокрема, Трамп згадував Володимира Путіна та його наміри щодо війни.

Експерти з читання по губах сказали, що американський лідер намагався поговорити про нещодавню стрілянину та війну Росії.

Окрім того, у програмі візиту також була участь у садовій вечірці в резиденції британського посла у Вашингтоні.