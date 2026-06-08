Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Що відомо про зустріч Зеленського з Чарльзом ІІІ?

Президент України ввечері 8 червня повідомив, що провів зустріч із королем Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ.

Зеленський зазначив, що розмова пройшла дуже добре та подякував королю за непохитну підтримку України та її громадян.

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Як завжди, хороша аудієнція. Дякую Його Величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей,

– написав Зеленський.