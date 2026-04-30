Цей дзвінок був спробою Путіна підкреслити його власні "особливі відносини" з Трампом, а також нагадати президенту США про себе, вкотре зачарувавши його. Таку думку висловив московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

Чому Путін набрав Дональда Трампа?

В ефірі програми The World with Yalda Hakim Беннетт зауважив, що очільник Кремля приревнував Трампа до Чарльза III, який 27 квітня прибув із візитом до США, а після виступив у Конгресі.

Усі розмови у Вашингтоні цього тижня про особливі відносини Великої Британії зі США, схоже, трохи викликали ревнощі у Володимира Путіна,

– припустив журналіст.

Доказом ревнощів є й офіційне повідомлення Кремля про розмову між Путіним і Трампом. За словами кореспондента, воно читалося як "любовний лист". У заяві йшлося про те, що диктатор висловив підтримку Трампу після замаху на нього у готелі Washington Hilton, а також похвалив його рішення продовжити режим припинення вогню з Іраном.

Беннетт зазначив, що Росія намагається зберігати доволі складний баланс, а саме – підтримувати своїх іранських союзників, не відштовхуючи при цьому президента США.

Час для цього дзвінка обрали навмисно, вважає Беннетт, тому що зараз Путіну потрібна підтримка у питанні війни проти України.

Раніше Дональд Трамп часто робив заяви, які були вигідні Москві, але тепер, за словами Беннетта, він уже не проявляє такого інтересу до просування російських позицій.

Путін і Трамп кажуть про тимчасове перемир'я

Під розмови з Трампом Володимир Путін заявив про готовність до припинення вогню з Україною на 9 травня. Водночас він цинічно заявив, що російські армія й надалі намагатиметься досягти цілей "СВО", хоча Кремль продовжує розраховувати на дипломатичне вирішення конфлікту.

Президент США своєю чергою підкреслив, що саме він переконав диктатора оголосити перемир'я на 9 травня. Окрім того, політик висловив впевненість у тому, що його російський колега зацікавлений у досягненні домовленостей з Україною. Мовляв, він був готовий укласти угоду ще раніше, однак цьому нібито завадили "деякі люди.

Володимир Зеленський зазначив, що доручив своїм представникам зв'язатися з командою Трампа, аби з'ясувати деталі російською пропозиції щодо 9 травня.