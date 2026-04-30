Этот звонок был попыткой Путина подчеркнуть его собственные "особые отношения" с Трампом, а также напомнить президенту США о себе, в очередной раз очаровав его. Такое мнение высказал московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

Почему Путин набрал Дональда Трампа?

В эфире программы The World with Yalda Hakim Беннетт отметил, что глава Кремля приревновал Трампа к Чарльзу III, который 27 апреля прибыл с визитом в США, а после выступил в Конгрессе.

Все разговоры в Вашингтоне на этой неделе об особых отношениях Великобритании с США, похоже, немного вызвали ревность у Владимира Путина,

– предположил журналист.

Доказательством ревности является и официальное сообщение Кремля о разговоре между Путиным и Трампом. По словам корреспондента, оно читалось как "любовное письмо". В заявлении говорилось о том, что диктатор выразил поддержку Трампу после покушения на него в отеле Washington Hilton, а также похвалил его решение продлить режим прекращения огня с Ираном.

Беннетт отметил, что Россия пытается сохранять довольно сложный баланс, а именно – поддерживать своих иранских союзников, не отталкивая при этом президента США.

Время для этого звонка выбрали намеренно, считает Беннетт, потому что сейчас Путину нужна поддержка в вопросе войны против Украины.

Ранее Дональд Трамп часто делал заявления, которые были выгодны Москве, но теперь, по словам Беннетта, он уже не проявляет такого интереса к продвижению российских позиций.

Путин и Трамп говорят о временном перемирии

Во время разговора с Трампом Владимир Путин заявил о готовности к прекращению огня с Украиной на 9 мая. В то же время он цинично заявил, что российские армия и в дальнейшем будет пытаться достичь целей "СВО", хотя Кремль продолжает рассчитывать на дипломатическое решение конфликта.

Президент США в свою очередь подчеркнул, что именно он убедил диктатора объявить перемирие на 9 мая. Кроме того, политик выразил уверенность в том, что его российский коллега заинтересован в достижении договоренностей с Украиной. Мол, он был готов заключить соглашение еще раньше, однако этому якобы помешали "некоторые люди.

Владимир Зеленский отметил, что поручил своим представителям связаться с командой Трампа, чтобы выяснить детали российского предложения по 9 мая.