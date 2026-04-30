Об этом в интервью 24 Каналу отметил политолог Олег Лесной, добавив, что его используют как удар по другим условным башням Кремля, которые не подчиняются силовому крылу Путина.

Кого ФСБ может хотеть убрать?

Российский пропагандист Илья Ремесло, который резко начал критиковать главу Кремля и прямо утверждать, что именно он является причиной всех проблем России, заговорил и о вероятном перевороте в стране. Со слов политолога, ФСБ действует по старой методике.

Когда называется имя какого-то преемника, то у лидеров такого типа как Путин, запускается желание устранить этого человека. Время очень быстро покажет, правдива ли версия по ФСБ, потому что Путин, как правило, не ждет пока его начнут отстранять от власти,

– озвучил Лесной.

Политолог напомнил о такой персоне в России, как Гиркин (бывший сотрудник ФСБ и экс-министр обороны самопровозглашенной "ДНР"). Тот критиковал Путина и военное руководство значительно меньше, чем Ремесло, однако быстро оказался в тюрьме, где находится по сей день (с 2023 года). А вот другой продолжает живо раздавать интервью, в которых делает громкие заявления относительно Путина и чувствует себя довольно уверенно, что может указывать на то, что за ним действительно стоят влиятельные кремлевские лица.

По словам политолога, угроза сейчас нависла не столько над Путиным, а как теми, кого ФСБ-шное крыло намерено убрать как можно дальше от Кремля. В частности неслучайно из уст Ремесла прозвучали фамилии: Мишустин (премьер России), Решетников (министр экономического развития), Дюмин (помощник российского диктатора).

В этом списке может оказаться и Кириенко (первый заместитель руководителя администрации президента – 24 Канал). Эти фамилии не просто так были озвучены устами Ремесла в целом,

– убежден Лесной.

Россию может ожидать переворот

В России в ближайшее время могут произойти изменения в правительстве. Такой прогноз дал журналист и эксперт-международник Александр Демченко, анализируя выступление российского блогера Ильи Ремесла. Он отметил на том, что тот "слил" Кириенко, который был его куратором, озвучив, что получал от него ежегодно по 10 миллионов рублей. Именно он отвечал за блокировку Telegram и репрессии внутри России, за провал во время выборов в Венгрии, Молдове. Против него сейчас работают ФСБ-шники. Демченко объяснил, что ФСБ хочет изменить российское правительство под себя, чтобы оно было полностью силовым. Это повлечет за собой милитаризацию экономики, подавление гражданского бизнеса.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок указал на то, что в России возник термин "кухонная революция". Россияне начали критиковать действия власти дома, публично делать это боятся, но сомнения относительно верности действий Путина уже начали возникать. Он привел аналогию с периодом Брежнева и предположил, что Россию могут ожидать бурные события. Клочок убежден, что российские спецслужбы готовят ряд сценариев, один из которых – смерть Путина.