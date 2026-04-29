Журналист и эксперт-международник Александр Демченко отметил в разговоре с 24 Каналом, что высказывания Ремесла, который имел доступ к общению с верхушкой Кремля, очень красноречивы. Они свидетельствуют о том, что российское правительство ждет жесткая ротация.

Что важного сказал Ремесло?

Демченко обратил внимание на интересные тезисы Ильи Ремесла, которые он высказал в интервью Ксении Собчак. В частности, он фактически "слил" своего куратора – первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. Ремесло сказал, что работал на него и каждый год получал 10 – 11 миллионов рублей от администрации. Поэтому это – прямой удар по Кириенко.

Заметьте. Российский блогер и сторонник Кремля Илья Ремесло выступил с резкой критикой Владимира Путина. Он изложил пять причин, по которым перестал поддерживать главу Кремля. Однако Ремесло быстро упекли в психиатрическую клинику.



По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, блогер Ремесло, которого связывают с окружением Сергея Кириенко, сделал не эмоциональное заявление в отношении Путина. Это – четко сформулированная политическая программа и "фактически инструкция, как и почему Россия должна жить без Путина". Шейтельман считает, что адресат обращения Ремесла – те 86% россиян, которые долгое время поддерживали Путина. Он предположил, что это или попытка переворота, или лишь его репетиция.

"Он отвечает за закрытие Telegram, за внутренние репрессии, за идеологию, за оккупированные украинские территории, за российский провал на выборах в Венгрии и Молдове. Поэтому Кириенко начали расшатывать. И это может быть ответ от силовиков и Николая Патрушева, которого он, вероятно, отстранил с должности секретаря Совбеза", – подчеркнул журналист.

Также Ремесло сообщил, что ФСБ побеждает в аппаратной войне, а администрация президента, то есть Кириенко, проигрывает. Сегодня именно силовики курируют все процессы, связанные с блокировкой интернета и соцсетей, а также интернет-банкинга. Ремесло считает, что именно ФСБ полностью заберет бразды правления.

В то же время ФСБ на этом фоне недовольна, как и многие другие, поэтому, вероятно, переворот скоро начнется в России. А человек, который сплотит вокруг себя всех, говорит Ремесло, это – Михаил Мишустин – действующий премьер-министр России. Те, кто знают Путина, утверждают, что вероятнее всего в ближайшее время начнется атака именно на Мишустина и на российское правительство,

– предположил эксперт-международник.

Он уверен, что все эти заявления Виктории Бони, пропагандиста Соловьева, того же Ремесла – это единая информационная кампания, которую курируют различные военные структуры и силовые ведомства России. Но она направлена против одного – российского правительства, в частности Мишустина и всех его министров. Это происходит, потому что они имеют потоки, власть и засиделись на своих должностях.

Правительство нужно переформатировать под ФСБ, чтобы чекисты были в новом правительстве, которое будет тотально силовое. Оно будет выполнять непосредственно волю ФСБ и будет лишено всех псевдолибералов из экономического блока,

– отметил Александр Демченко.

Поэтому, по его мнению, состоится милитаризация экономики России, закрытие и уничтожение любого гражданского бизнеса и переход полностью на военные рельсы.

Что происходит в России?