Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил 24 Каналу, что в совокупности с исчезновением Путина из публичного пространства все это может свидетельствовать о подготовке к мятежу.

Смотрите также: Империя Путина уже сыплется, но есть плохая новость, – Кулеба сказал, чего ждать от Кремля

Почему в России заговорили об устранении Путина?

Обратите внимание! Блогер опубликовал в своем телеграм-канале сообщение с названием "5 причин, из-за которых я перестал поддерживать Путина". Среди них он выделил полномасштабное вторжение России в Украину, которое "унесло 1 – 2 миллиона жизней", и продолжается только из-за комплексов Путина. Он отметил, что обычные россияне от этого ничего не получают, а только теряют, что видно по экономике страны.

"Не удивляйтесь, если потом Ремесло заявит, что все это была спецоперация внешней разведки – ему же надо как-то жить дальше. Но меня поразил сам текст. И написанное им – это не то, что человек вдруг решил высказаться и перейти на другую сторону. Это политическая программа. Над ним работал явно не один человек", – сказал Шейтельман.

По словам политтехнолога, именно такой документ зачитали бы, если бы Путина отстранили от власти. Причем написан он не для либеральной оппозиции или международного сообщества, а для тех самых 86% россиян, которые поддерживают Путина – языком их собственных страданий и обид от войны.

Шейтельман убежден, что это скоординированная акция определенных сил внутри системы, потому что остальные Z-блоггеры растеряны и не знают, как реагировать, потому что в России серьезно говорят о том, не устранили ли Путина. Его отсутствие на годовщине оккупации Крыма только усиливает эти подозрения.

К тому же накануне Шойгу выступил с целым рядом революционных заявлений, потом Ремесло, в тот же день другой Z-блогер призвал выходить на Болотную площадь – это уже "ссылка" к 2011 году. Это может быть путч – удачный или нет,

– сказал политтехнолог.

Что известно о потерях врага на фронте?