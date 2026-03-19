Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив 24 Каналу, що у сукупності зі зникненням Путіна з публічного простору все це може свідчити про підготовку до заколоту.

Чому в Росії заговорили про усунення Путіна?

Зверніть увагу! Блогер опублікував у своєму телеграм-каналі допис з назвою "5 причин, через які я перестав підтримувати Путіна". Серед них він виокремив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке "забрало 1 – 2 мільйони життів", і триває лише через комплекси Путіна. Він наголосив, що звичайні росіяни від цього нічого не отримують, а лише втрачають, що видно по економіці країни.

"Не дивуйтеся, якщо потім Ремесло заявить, що все це була спецоперація зовнішньої розвідки – йому ж треба якось жити далі. Але мене вразив сам текст. І написане ним – це не те, що людина раптом вирішила висловитися і перейти на інший бік. Це політична програма. Над ним працювала явно не одна людина", – сказав Шейтельман.

За словами політтехнолога, саме такий документ зачитали б, якби Путіна усунули від влади. При чому написаний він не для ліберальної опозиції чи міжнародної спільноти, а для тих самих 86% росіян, які підтримують Путіна – мовою їхніх власних страждань і образ від війни.

Шейтельман переконаний, що це скоординована акція певних сил усередині системи, бо решта Z-блогерів розгублені й не знають, як реагувати, бо в Росії серйозно говорять про те, чи не усунули Путіна. Його відсутність на річниці окупації Криму лише підсилює ці підозри.

До того ж напередодні Шойгу виступив із цілою низкою революційних заяв, потім Ремесло, того ж дня інший Z-блогер закликав виходити на Болотну площу – це вже "посилання" до 2011 року. Це може бути путч – вдалий або ні,

– сказав політтехнолог.

