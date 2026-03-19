Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив 24 Каналу думку, що російська імперія поступово розпадається. Проте для України також є погана новина.

"Другий повільніший шлях – це коли імперія втрачає внутрішню силу і поступово деградує, розпадається. Це шлях, на якому зараз стоїть Росія. Ми бачимо, що свій "дальній кордон" вона вже не змогла втримати", – сказав він.

Яка погана новина для України?

Дмитро Кулеба пояснив, що у 2016 році Росія зайшла в Сирію і була ключовим гравцем на Близькому Сході, на неї всі зважали. У 2024 році росіяни не змогли врятувати Башара Асада від повстанців, яких підтримувала Туреччина. У 2026 році – Ніколаса Мадуро, аятолу Алі Хаменеї, її витіснили з Кавказу. Кубу вона теж не зможе врятувати. Тобто "дальній кордон" імперії вже посипався.

Погана новина у тому, що так сталося через те, що Росія зосередила всі свої сили в Україні, тож нам від цього не легше. Імперія вже сиплеться, але імперське мислення переживає імперію. Неминуче з'явиться покоління росіян, які захочуть реваншу. Найімовірніше, що першим місцем, де вони захочуть реваншу, буде Україна. Адже ми вже перемогли у цій війні, бо вижили,

– підкреслив ексміністр.

За його словами, Україна завдала Росії найбільш принизливої поразки, яку коли-небудь зазнавали Російська імперія і Радянський Союз у своїй історії. З 1708 року, після Полтавської битви, ніхто ніколи так не принижував Петербург і Москву, як зараз це зробила Україна. Їх принизили ті, від кого вони цього ніколи не чекали.

Тому ми повинні будувати свою стратегію з розрахунку на те, що імперське мислення Росії не вдасться викорінити в наступних поколіннях. А це означає, що ми не зможемо говорити про повноцінну нормалізацію відносин та відчуття власної безпеки. Ми вже стали на шлях перетворення країни на Ізраїль у сенсі готовності до самозахисту. Але щоб набути таких спроможностей як Ізраїль, українському суспільству потрібно пройти ще дуже довгий шлях,

– зазначив Кулеба.

Він наголосив, що Україна вже перемогла тим фактом, що вижила. Ми завдали Росії поразки, яку вона ніколи не пробачить. Доти поки не станеться щось, що викорінить імперське мислення з російської ментальності, вони житимуть бажанням помститися українцям, які зробили таке з "великим російським народом".

