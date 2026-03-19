Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив 24 Каналу, що зникнення може бути пов’язане не стільки з іранським прецедентом, скільки з реальною інформацією про внутрішні загрози, можливо навіть від оточення.

Чому Путін зник із публічного простору?

Важко сказати, що саме налякало Путіна, але факт його зникнення з публічного простору очевидний. Мені здається, що це почалося ще з Нового року – раніше, ніж війна в Ірані. Якщо пов’язувати із зовнішньою ситуацією, то радше з викраденням Ніколаса Мадуро, ліквідацією Хаменеї та іншого військового керівництва. Саме сукупність усього цього, мабуть, і спрацювала,

– сказав Шейтельман.

Експерт вважає, що це також може бути пов’язано з внутрішніми загрозами, і Путін зараз більше боїться власного оточення, ніж зовнішніх ворогів. Про це свідчить те, що в Москві навіть заклеюють каналізаційні люки, готуючись до якогось заходу, який так і не відбувся.

Вчора минула річниця окупації Криму, яка зазвичай супроводжується гучними святкуваннями. Проте не цього разу. Путін лише коротко виступив на нараді, згадавши про водоочисну систему в Криму.

"Що охороняють кулемети на мавзолеї? До Ірану він не боявся ліквідації, а тепер раптом сховався, отже є конкретна інформація про загрозу. І мені здається, що загроза виходить не від американців. Хоча план його знищення у них є", – пояснив Шейтельман.

Зверніть увагу! Останнім публічним заходом Путіна в Кремлі була нарада 9 березня, присвячена ситуації на світовому ринку нафти й газу. Після цього у Кремлі відбувалися лише його зустрічі з губернаторами, міністром освіти та головою Сбербанку, і ще засідання Радбезу у форматі відеоконференції, де складно відстежити його реальне місце перебування.

