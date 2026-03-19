Таку думку він висловив під час прямого етеру у пропагандистського блогера Владислава Жмілевського. Як переконував політик, "людиноподібні роботи", мовляв, з'явилися на війні від учора.

Що росіяни кажуть про "залізних бійців"?

Депутат вирішив доцільним порівняти сюжет бойовика 1984 року з нинішньою ситуацією на фронті. Він упевнено зауважив, що з українського боку на фронт прибули "повністю залізні бійці".

"Вчора приїхали перші два термінатори. Фільм "Термінатор" дивилися? Цілком залізні бійці, які вже зараз проти нас воюють на передовій. Той фільм "Термінатор" 1984 року вчора став реальністю – вони приїхали та воюють проти нас", – висловився Свинцов.

Він вважає, що масове блокування інтернет-сервісів пов'язане безпосередньо з так званими "технологічними протистояннями кіборгів". Водночас збої в перегляді відео на YouTube, на думку політика, можна сміливо вважати "побічним ефектом війни з роботами".

Депутат також додав, що соціальні мережі не можуть оперативно видаляти "заборонений контент", адже сервери розташовуються за межами Росії. При цьому політик допустив можливість знищення іноземних серверів суто за допомогою ракетних ударів, погрожуючи країнам Заходу.

До речі, не так давно ще один російський депутат В'ячеслав Володін закликав використати проти України "зброю відплати". При цьому він погрожував Києву новими викликами.

Зазначимо, що Андрій Свінцов тривалий час був першим помічником покійного колишнього очільника фракції Володимира Жириновського. 18 березня 2026 року його одностайно виключили з партії через гучні та суперечливі заяви. Зокрема, йдеться про погрози повністю заблокувати Telegram а також ідеї тимчасово відключити інтернет у Росії "з міркувань безпеки".

