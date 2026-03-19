Такое мнение он высказал во время прямого эфира у пропагандистского блогера Владислава Жмилевского. Как убеждал политик, "человекоподобные роботы", мол, появились на войне со вчерашнего дня.

К теме В Думе призвали Кремль бить по Украине "более мощным оружием"

Что россияне говорят о "железных бойцах"?

Депутат решил целесообразным сравнить сюжет боевика 1984 года с нынешней ситуацией на фронте. Он уверенно заметил, что с украинской стороны на фронт прибыли "полностью железные бойцы".

"Вчера приехали первые два терминатора. Фильм "Терминатор" смотрели? Вполне железные бойцы, которые уже сейчас против нас воюют на передовой. Тот фильм "Терминатор" 1984 года вчера стал реальностью – они приехали и воюют против нас", – высказался Свинцов.

Он считает, что массовое блокирование интернет-сервисов связано непосредственно с так называемыми "технологическими противостояниями киборгов". В то же время сбои в просмотре видео на YouTube, по мнению политика, можно смело считать "побочным эффектом войны с роботами".

Депутат также добавил, что социальные сети не могут оперативно удалять "запрещенный контент", ведь серверы располагаются за пределами России. При этом политик допустил возможность уничтожения иностранных серверов сугубо с помощью ракетных ударов, угрожая странам Запада.

Кстати, не так давно еще один российский депутат Вячеслав Володин призвал использовать против Украины "оружие возмездия". При этом он угрожал Киеву новыми вызовами.

Отметим, что Андрей Свинцов долгое время был первым помощником покойного бывшего главы фракции Владимира Жириновского. 18 марта 2026 года его единодушно исключили из партии из-за громких и противоречивых заявлений. В частности, речь идет об угрозах полностью заблокировать Telegram а также идеи временно отключить интернет в России "из соображений безопасности".

Как отсутствие интернета бьет по россиянам?