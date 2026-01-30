Об этом сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Что говорят в Думе о войне в Украине?

Володин заявил, что депутаты Государственной Думы настаивают на использовании более мощного оружия по Украине – так называемого "оружия возмездия". А также на достижении целей "специальной военной операции".

У The Telegraph отмечают, что Китай поддерживает Россию в строительстве мощной гиперзвуковой ракеты "Орешник", которая может развивать скорость более 12800 километров в час.

Предполагается, что боеголовки строятся с использованием специализированных производственных машин и инструментов стоимостью более 7 миллиардов фунтов стерлингов.

Россия дважды использовала "Орешник", способный нести ядерное оружие, в Украине: впервые в 2024 году, и второй раз в начале этого месяца, когда она поразила цель во Львове, всего в 64 километрах от границы с Польшей.

Что известно о российских атаках на Украину?