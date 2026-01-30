Про це повідомив голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін.

Що кажуть у Думі про війну в Україні?

Володін заявив, що депутати Державної Думи наполягають на використанні потужнішої зброї по Україні – так званої "зброї відплати". А також на досягненні цілей "спеціальної військової операції".

У The Telegraph зазначають, що Китай підтримує Росію у будівництві потужної гіперзвукової ракети "Орешник", яка може розвивати швидкість понад 12800 кілометрів за годину.

Припускається, що боєголовки будуються з використанням спеціалізованих виробничих машин та інструментів вартістю понад 7 мільярдів фунтів стерлінгів.

Росія двічі використовувала "Орешник", здатний нести ядерну зброю, в Україні: вперше у 2024 році, і вдруге на початку цього місяця, коли вона вразила ціль у Львові, лише за 64 кілометри від кордону з Польщею.

Що відомо про російські атаки на Україну?