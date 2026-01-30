Авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський наголосив 24 Каналу, що не вірить у заяви нібито у Росії вичерпуються ресурси. Кремль здатний випускати ракети для масштабних атак.

Читайте також Путін погодився не просто так: що насправді приховує ідея енергетичного перемир'я

Чи справді запрацювало "енергетичне перемир'я"?

Не треба забувати, що за час повномасштабної війни Росія суттєво локалізувала деякі можливості. Наприклад, у сфері електроніки багато чого робиться у Білорусі. Тому якби Кремль планував зменшувати удари по Україні, то не шукав би альтернативи заміни крилатих ракет на іранські дрони.

Думаю, те, що сказав Трамп, треба ділити навпіл. Це інформаційний шум, нам потрібно готуватися якісно захищати свою енергетику, нарощувати спроможності, щоб протидіяти таким загрозам,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

Американський лідер може вчергове "вибілювати" репутацію Путіна. Упродовж своєї довгої історії, США часто ставали на бік Росії. Сьогодні для Трампа – це інструмент протидії Китаю. Він намагається розібратися з Пекіном, забравши у них такий важіль як Росія.

Як Путін зможе використати паузу в обстрілах?

У будь-якому випадку ворог накопичуватиме засоби. Він може обстріляти не енергетичні об'єкти, а, наприклад, критично важливі оборонні підприємства. При цьому атакувати житлові будинки й спробувати видати їх за військові. Так росіяни робили не раз.

Зі свого боку Україна не може завдавати ударів по Росії, адже тоді вони матимуть причину відновити свої атаки. Цікаво, що Путін погодився на перемир'я тоді, коли у деяких районах Росії почало зникати світло.

Скоріш за все, тепер ми більше битимемо по військових об'єктах на території Росії або на окупованих територіях. Але варто розуміти, що це не рівнозначне припинення вогню між Києвом і Москвою,

– зауважив Анатолій Храпчинський.

Саме Росія почала цю війну та активно веде її завдяки допомозі Ірану, Китаю, Північної Кореї та Білорусі. Натомість Україна стоїть разом з Європою, яка надає лише стільки зброї, щоб ми могли частково триматися та захищати себе.

Головні заяви про "енергетичне перемир'я"