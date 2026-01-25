Влада ввела режим підвищеної готовності. Про це повідомляють російське пропагандистське агенство ТАСС.

Що відомо про блекаут у Мурмарській області?

У Мурманській області Росії стався блекаут. Відновлення електропостачання відбудеться не менш як через добу. Втім, теплопостачання вже є, котельні працюють.

У регіоні ввели режим надзвичайної ситуації, температура повітря -20 градусів.

ЗМІ зазначають, що термін служби ЛЕП у Мурманській області перевищує 40 років. Хоча їх працездатність повинні перевіряти кожні 5 років. Фактично її ремонтували востаннє ще за Горбачова у СРСР.

У Мурманській області впала опора ЛЕП: дивіться відео

